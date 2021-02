Presidente de México pide respeto a EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Gobierno del país vecino, Estados Unidos, respeto a las decisiones que toma México sobre su soberanía energética.

"Ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma, pues está bien, porque hay que garantizar la libertad no solo en un país, sino eso es un principio universal, pero debemos respetar en esta materia del manejo de la política eléctrica", afirmó durante su conferencia de prensa matutina.

El comentario surgió a raíz de la primera reacción de Estados Unidos a la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El 25 de febrero el Departamento de Estado pidió al Gobierno de López Obrador "escuchar a todas partes" incluidas las empresas del sector privado, para "brindar un ambiente de libre inversión y transparencia, para que las empresas sigan invirtiendo en México".

"Ante los problemas de electricidad y energía [la reforma que está en el proceso de su aprobación en el Congreso mexicano], será otra área que discutiremos a mediano y largo plazo, porque hay muchos aspectos que hemos escuchado que preocupan al sector privado", subrayó la subsecretaria interina estadounidense para asuntos del Hemisferio Occidental, Julie J. Chung,

En respuesta, López Obrador recordó a EEUU que México es un país libre y soberano con respecto a su industria eléctrica y añadió que, a su vez, el Gobierno de la Cuarta Transformación no se involucra en las decisiones de otros países para evitar que ellos hagan lo mismo con México.

"Es un asunto de las políticas de cada país, de cada nación, somos libres y soberanos, somos independientes. Entonces, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América, no nos metemos, y de ninguna nación del mundo porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos, además sería violatorio de la Constitución", subrayó.

El 23 de febrero, la Cámara de Diputados de México aprobó por mayoría una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que dará prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), antes que las empresas generadoras privadas, en el suministro de energía a la red nacional. Sin embargo, la discusión continúa en lo particular.

La reforma plantea un nuevo orden para la compra de energía por parte del suministrador básico de la CFE, dejando atrás el principio rector vigente, también llamado despacho económico, que marca que la electricidad más barata se despacha o compra primero.

El proyecto de reforma fue enviado al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1° de febrero pasado, durante su periodo de convalecencia de su contagio de COVID-19.

En respuesta la Cámara de Comercio de Estados Unidos alertó que los cambios propuestos por el presidente en materia de política eléctrica "podrían crear un monopolio y violar los compromisos de México en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá".

(Tomado de Sputnik News)