Oscar 2021: ¿Que películas latinoamericanas son semifinalistas?

La Academia de Hoollywood de Estados Unidos (EE.UU.) anunció este martes que las películas latinoamericanas "Ya no estoy aquí" (México); "El agente topo" (Chile); y "La llorona" (Guatemala) figuran entre las 15 semifinalistas para el Óscar a la mejor cinta internacional.

Este año, la Academia del cine estadounidense cambió el proceso de selección para los premios Óscar a la mejor película internacional, provocado por la excepcional situación de la pandemia, al ampliar de diez a 15 el número de cintas semifinalistas.

Por tal razón, las tres cintas latinoamericanas aparecen en la misma lista con los títulos "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia y Herzegovina), "Charlatan" (República Checa), "Another Round" (Dinamarca), "Two of Us" (Francia), "Better Days" (Hong Kong) y "Sun Children" (Irán), entre otras.

El sitio oficial de la Academia precisó que el listado definitivo de las películas candidatas en todas las categorías de los Óscar se informará el próximo 15 de marzo, mientras que la gran gala del cine se celebrará el 25 de abril (dos meses después de lo previsto debido a la pandemia).

Cabe destacar que, dos de las cinco últimas ganadoras del Óscar a la mejor película internacional fueron latinas: "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, en 2019, y "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio, en 2018.

Ya no estoy aquí

El drama de ficción "Ya no estoy aquí" (2019), dirigido y escrito Fernando Frías, se desarrolla en las montañas de Monterrey, Nuevo León, en el nordeste de México.

Cuenta la historia de Ulíses, un joven de 17 años apasionado por la cumbia y líder de una banda llamada Los Terkos. El joven, interpretado por el músico y actor mexicano Juan Daniel García, vive en un barrio de extrema pobreza y se ve obligado a emigrar a Nueva York tras ser amenazado de muerte.

La música es parte fundamental de la narrativa de este filme, que explora la subcultura colombiana a través de la cumbia rebajada, surgida en Monterrey, que une la cumbia colombiana con los ritmos del norte.

En las críticas destaca su "banda sonora excepcional" y su "gran montaje en general".

La cinta recibió un 100 en la web de críticas de cine Rotten Tomatoes y ganó el premio a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

El periodista y cineasta estadounidense Bilge Ebiri la describe en Vulture como "una hermosa historia de música, migración y pérdida".

El agente topo

La directora chilena Maite Alberdi presenta en "El agente topo" (2020) la conmovedora historia de un hombre que se infiltra en un hogar de ancianos para ayudar a una residente, cuya hija sospecha que podría estar siendo maltratada.

Rómulo, un investigador privado, contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años interpretado por Sergio Chamy, para esta misión.

El documental de ficción, que llega a Netflix el 19 de febrero, es semifinalista por partida doble: compite por el galardón de la Academia en mejor película extranjera y mejor documental. Es la primera vez que una película chilena compite en dos categorías.

"En un año en que ha resultado un desafío para nosotras como equipo dar visibilidad internacional sin movernos de nuestras casas, es un gran hito que una película documental chilena se posicione en Hollywood", dijo Alberdi tras conocerse la noticia.

El crítico de cine Eric Kohn describe la cinta en IndieWire como "la película de espías más conmovedora jamás realizada".

La llorona

"La llorona" (2019), la aclamada película de terror del guatemalteco Jayro Bustamante, ya se llevó una nominación a mejor película extranjera en los Globos de Oro y espera lograrlo ahora también en los Oscar.

La cinta, protagonizada por la actriz guatemalteca María Mercedes Coroy, usa el terror (la leyenda de la mujer que ahogó a sus hijos y cuya alma, arrepentida y maldecida, los busca llorando por las noches) para relatar un hecho verídico: el llamado genocidio maya o guatemalteco, una de las peores atrocidades en la historia de América Latina, ocurrido a principios de la década de 1980.

Ha recibido críticas mixtas. Manohla Dargis, del New York Times, la describió como "más eficiente que ambiciosa", mientras que según escribe Guy Lodge en The Guardian, "la fascinante y lenta narración de Bustamante mezcla el enigmático espiritualismo con los sustos a pleno gas y la furia hirviente contra la clase dominante".

(Con información de Telesur y BBC Mundo)