"Soy sensible a las muertes", dice Bolsonaro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó ser "sensible" a todas las muertes, incluso las 231 mil causadas por el coronavirus, mientras en San Pablo, el estado más castigado por la pandemia, se reiniciaron parcialmente las clases.

"Algunos dicen que soy insensible a la muerte. No es verdad... yo soy sensible a cualquier muerte, no me importa cuál es la causa" del fallecimiento, enfatizó el gobernante en la mañana de este lunes en Brasilia.

Asimismo Bolsonaro cuestionó el aislamiento social para impedir el contagio impulsado por varios gobernadores contra la voluntad del gobierno nacional.

"No estoy buscando una pelea con los gobernadores (pero) la economía está tambaleando (...) hay lugares donde continúa esa política de cerrar todo. Eso no funciona, no funciona" declaró.

Bolsonaro ha polemizado reiteradamente con el gobernador de San Pablo, el estado más poblado y más castigado por la pandemia.

El gobernador paulista Joao Doria, quien defiende el aislamiento y la vacunación masiva, llegó a calificar al mandatario como un "negacionista" que gusta del "olor" a la muerte.

"Ya dije hace tiempo que el virus y el desempleo son dos problemas que deben ser combatidos al mismo tiempo, porque el desempleo también mata, causa depresión, suicidio", planteó hoy Bolsonaro.

Brasil es el segundo país con más fallecimientos en el mundo, habiendo registrado 231.562 hasta el domingo a la noche, con una media de 1.004 casos por día.

Al mismo tiempo el acumulado de infectados llegó a los 9.522.000, una cifra que puede ser más alta debido a la subnotificación de los casos.

Por otra parte Brasil, que inició su vacunación el 17 de enero, inmunizó 3.598.838 personas, entre profesionales de la salud y personas de la tercera edad, lo cual representa el 1,69% de su población.

El estado con más inmunizados es San Pablo, con 803.037, seguido por Minas Gerais donde fueron vacunadas 304.314 personas, Bahia con 286.006, Rio de Janeiro 268.214 y Rio Grande do Sul 230.858.

A pesar de ser uno de los principales defensores del aislamiento, el gobernador paulista Doria dispuso que a partir de este lunes se reinicie la actividad escolar en las escuelas públicas con 3,3 millones de alumnos.

Por lo pronto las actividades escolares contemplan la presencia del 35% de los estudiantes por día.

El Sindicato de Profesores de la Enseñanza Oficial del Estado de San Pablo inició hoy una huelga que exige la retomada del ciclo presencial cuando se haya vacunado a los docentes, un sector profesional que no fue incluido entre los grupos prioritarios para la inmunización.

(Información de ANSA).