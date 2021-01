Cuba busca su nominación al Oscar con Buscando a Casal, de Jorge Luis Sánchez

De acuerdo con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la cinta se halla entre la lista de los 93 aspirantes este año, aunque será el 9 de febrero cuando se harán pública las 15 precandidatas oficiales a este lauro.

Junto al largometraje de la Isla se disputan las nominaciones títulos como: Ya no Estoy Aquí, México; Los Sonámbulos, Argentina; Babenco: Tell Me When I Die, Brasil; El Olvido que Seremos, Colombia; El Agente Topo, Chile; Ceniza Negra, Costa Rica; Matar a un Muerto, Paraguay; Canción sin Nombre, Perú; La Trinchera Infinita, España; Aleli, Uruguay; y Érase una vez en Venezuela, de ese país.