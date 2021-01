Fallece Albor Ruiz Salazar, destacado periodista cubano en Estados Unidos

En horas de la noche de este viernes 8 de enero, en el Hospital Homestead en Florida, falleció Albor Ruiz Salazar a causa de una neumonía severa.

Salió de Cuba con apenas 20 años, el 20 de noviembre de 1961. Estudió Ciencias Políticas y Filosofía en la Florida. Fue columnista en el Daily News y El Diario La Prensa de Nueva York, escribiendo sobre temas relacionados a la comunidad latina en Estados Unidos, mientras vivió en esa ciudad, y, más recientemente, en AL DÍA News Media. Es miembro del Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en EE.UU. Pero su labor más prolífica fue en defensa de la tierra que lo vio nacer y de su pueblo. Albor Ruiz, quien había cumplido 80 años el pasado 27 de noviembre, tuvo, al decir del editorial Progreso Semanal, “una vida rica de muchas aventuras y compromisos profundos” con la Patria.

Desempeñó un rol destacado en la organización del movimiento de jóvenes cubanos que se nuclearon alrededor de Areito. Fue de los que trabajó arduamente desde los Estados Unidos para lograr el Diálogo del 78, espacio que marcó el inicio de un proceso irreversible de acercamiento entre Cuba y su emigración. Al respecto, el propio Albor señaló “Regresar a Cuba fue quitarme un peso enorme, gigantesco, que me había estado aplastando todo el tiempo. Fue un cambio brutal. Más cuando, sin darte cuenta, el tipo de propaganda que hacen en Estados Unidos sobre Cuba te va calando, aunque sabes que es mentira, y no estás de acuerdo. Pero cuando llegué y vi que, a pesar de los tremendos problemas, la gente iba al cine, comía helado, se hacían fiestas en las cuadras con los niños, los viejos, los chinos, los negros, etc. Para mí fue un tremendo alivio, no sé muy bien cómo explicarlo. Yo sentía que esa era mi gente”.

Fruto de ese amor y compromiso profundo por Cuba, publicó su poemario “Por Si Muero Mañana”.

“Volver al suelo, tierra cubana

Extranjero soy y ella me llama

Sepan todos que Cuba me reclama

Por si me muero mañana” (fragmento de poema “Por Si Muero Mañana”, de Albor Ruiz)

Llegue a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame.

(Tomado de Nación y Emigración)