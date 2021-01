Consejo de Defensa de La Habana llama a elevar percepción de riesgo ante la COVID-19

La inestabilidad en la entrega del resultado de los PCR negativos en tiempo a los viajeros fue un tema abordado este martes por el Consejo de Defensa provincial (CDP) de La Habana, donde hay menor letalidad pero se ha acrecentado la circulación viral, con lo que crece la importancia de los estudios en la población.

Durante la reunión del CDP, su presidente, Luis Antonio Torres Iríbar, llamó a dar una solución definitiva a este problema que ha generado numerosas críticas.

Directivos del sector de la salud en la capital explicaron que una medida ha sido crear dúos de información en correspondencia con la cantidad de viajeros que hayan arribado a cada municipio, para que tengan conocimiento de su prueba, lo cual se suma a la vía telefónica y a la interacción presencial del médico de la familia, quien tiene la responsabilidad de visitar a quien arribó al país.

Torres Iríbar instó a observar la situación de las altas hospitalarias y los centros de aislamiento y para sospechosos, para que nadie permanezca más del tiempo que le corresponda, además de velar por el correcto funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos.

Ello precisa disponer de los recursos humanos y materiales necesarios, con dotaciones bien preparadas y organizadas que garanticen la calidad del tratamiento a los casos críticos y graves.

La atención a los vulnerables requiere ahora de mayor prioridad, ante la situación que presenta La Habana, con un alza de la carga viral y el aumento de casos sintomáticos.

En tal sentido, se conoció que la provincia extenderá a todos sus municipios el estudio poblacional y que este deberá comenzar por los lugares de mayor vulnerabilidad, como hogares de ancianos, y otros escenarios donde deben potenciarse las medidas higiénico-sanitarias­.

El presidente del CDP y primer secretario del Partido en la capital enfatizó la urgencia de aumentar la percepción de peligro de la ciudadanía por todas las vías posibles, y pidió analizar qué otras medidas adoptar para enfrentar la actual situación, teniendo en cuenta que en la ciudad hay menos letalidad pero ha crecido la circulación viral.

“Es preciso ser exhaustivos con las evaluaciones de la marcha del Programa Materno Infantil en los municipios, en la áreas de salud, en el consejo popular, en nuestros hospitales, e incluso involucrar a las organizaciones de masas y a la Central de Trabajadores de Cuba para ver quién necesita de una atención en el barrio”, dijo.

Pidió seguir muy de cerca la situación con las ambulancias, cuyas incidencias muchas veces están más relacionadas con problemas organizativos que materiales, no así con los servicios necrológicos, seriamente afectados hoy por la obsolescencia de su parque de vehículos.

En el día se informó sobre el procesamiento de 2 606 muestras, con 33 positivas, para un 1.27 % de positividad. De los casos detectados, 27 son autóctonos y seis importados.

Se reporta un trabajador de la salud confirmado, médico del hospital Joaquín Albarrán, con fuente de infección no institucional, contacto de caso positivo.

La tasa de incidencia aumenta en los últimos 15 días, a 22 (+ 258 casos) por 100 000 habitantes, y se incumple con el indicador para la nueva normalidad (15 días).

La Habana tiene abiertos tres eventos y acumula 223 controles de focos activos de casos confirmados en 13 municipios, donde se mantienen medidas de refuerzo. El 56.9 % de esos focos están relacionados con viajeros.

Desde el 15 de noviembre se han reportado 780 viajeros positivos a la COVID-19. Los municipios que mayor número de casos presentan son Cerro, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Playa, Habana del Este, Diez de octubre, Boyeros y Arroyo Naranjo.

Por país de procedencia, Estados Unidos aportó el mayor número de casos confirmados, con 407 (53.8 %).

La jornada de este martes se inició con una felicitación por el aniversario 62 de la fundación de la Policía Nacional Revolucionaria, y el reconocimiento a esa fuerza que este año ha debido enfrentar numerosas misiones.

El CDP dedicó gran parte de su jornada al análisis de las inquietudes y molestias de los habaneros con respecto a los precios y otras cuestiones de la Tarea Ordenamiento. Una de las incidencias es la carencia de sellos timbrados, con el importe correspondiente para que las personas realicen sus trámites para los pasaportes.

Sobre esa cuestión, se explicó que ya tiene lugar una reunión con todas las partes involucradas para definir la solución al respecto. “No puede ser que con tanto arribo de viajeros esto sea un problema”, dijo Torres Iríbar, luego de considerar que hay que dar una pronta solución a los problemas que la tengan porque de lo contrario estamos creando un estado de opinión negativo”.

Otras opiniones están referidas al tema de los precios del almuerzo en algunos centros de trabajo, ante lo cual la directora de Finanzas y Precios en La Habana, Grisel de la Nuez, aseguró que el cobro de ese servicio no puede exceder los 13 CUP por cada almuerzo.

En la reunión se debatió la nueva situación que está presentando el pan normado, pues son altos los volúmenes de excedentes, cuyas causas no son imputables solamente a la calidad ni a que muchos consumidores no lo adquieren, sino que ahora no resulta provechosa su venta ya que no le deja ganancias a quienes lo comercializaban por su cuenta en las propias unidades.

La indicación por parte de las máximas autoridades del CDP fue que a partir de una hora determinada, el producto sea vendido a los consumidores al mismo precio de 1 peso.

En la jornada se explicó cómo de manera paulatina sigue aumentando el número de tiendas que operan en CUC. En el caso de Cimex, en estos momentos son 174, lo cual representa el 63% de las pertenecientes a esa cadena.

Torres Iríbar consideró que no es lógico haberle dicho a la población que tenía seis meses para sacar de circulación el CUC y no prestar servicio en esa moneda.

Otra situación que disgusta al cliente es que hay unidades que sí reciben el peso cubano convertible pero el vuelto lo dan en esa misma moneda, alegando que no tienen billetes nacionales, lo cual es una violación.

Este miércoles, el CDP analizará la situación con el suministro de productos del agro a la capital y se sigue de cerca el tema de los precios de las flores, que han crecido exponencialmente. Igual sucede con los parqueos estatales, cuyo precio se mantiene a 150 pesos y no a 300, como se ha tratado de imponer.

Los productos con mayores violaciones de precios este lunes en La Habana son la cebolla y el tomate, mientras que la zanahoria y la remolacha siguen comercializándose con ramas. El CDP instó a retirar la licencia, poner multas y denunciar a quienes incumplan lo establecido.

Sobre el transporte se conoció que el nivel de ómnibus en servicio sigue siendo preocupante ante la demanda insatisfecha en la ciudad. Las causas de la paralización de un gran número de ómnibus están relacionadas con los neumáticos, motores y otras de índole técnica.

(Con información de Tribuna de La Habana)