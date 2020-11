El huracán Iota alcanza categoría 4 y se acerca a Centroamérica

Durante la noche y madrugada Iota continuó fortaleciéndose sobre aguas del Caribe central. Un avión de reconocimiento investigó el sistema y encontró que sus vientos máximos sostenidos se incrementaron a 230 kilómetros por hora, con rachas superiores, y su presión central ha descendido a 933 hectoPascal, por lo que se ha convertido en un peligroso huracán categoría cuatro en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

A las seis de esta mañana, el centro de Iota se estimó en los 13.7 grados de latitud Norte y 81.4 grados de longitud Oeste, a 240 kilómetros al sudeste de Cabo Gracias a Dios, en el límite fronterizo entre Nicaragua y Honduras. Este sistema se desplaza al oeste a 17 kilómetros por hora.

En las próximas 12 a 24 horas Iota mantendrá un rumbo entre el oeste y el oeste-noroeste, con similar velocidad de traslación. Se pronostica que podrá fortalecerse aún más, con posibilidad de ser un huracán categoría cuatro o cinco en la escala Saffir-Simpson al acercarse a los territorios de Nicaragua y Honduras durante la noche de hoy.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este organismo se emitirá a las seis de la tarde de hoy lunes.

This #MondayMorning, the #GOESEast 🛰️ is watching #Hurricane #Iota, which rapidly strengthened overnight. With sustained winds of 155 mph, it is a Category-4 storm, and could be near Category-5 strength before making landfall, according to @NHC_Atlantic.https://t.co/1L8q1zg4eW pic.twitter.com/bMWPOmJcuL

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 16, 2020