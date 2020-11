“Espejo”, nueva producción discográfica del Noro y 1era Clase

Apostar por la música popular cubana, defender sus raíces sin dejar de representar a una generación de jóvenes que decidieron mantener vivos y desarrollar géneros como el son, la timba y otros nacidos en la isla, han sido motivaciones constantes de Norisley Valladares, el Noro, intérprete, compositor y director de su orquesta 1era Clase, quien este viernes presentó a la prensa, en el Sauce, una nueva producción discográfica, Espejo.

Producido por el sello Unicornio de producciones Abdala, el fonograma incluye 11 títulos de la autoría de su protagonista y uno, Ni tu misma te conoces, en colaboración con Rainel Morales.

En esta, su segunda producción, el Noro presenta temas que transitan por inquietudes del entorno en que vive y, como buen cronista, su visión se integra a la de varias generaciones de cubanos que se debaten entre el amor y el desamor (Me siento libre, Me equivoqué), el barrio y la sociedad (Las vecinas, Me prendo sin candela), así como reflexiones que desde lo personal abarcan valores como la educación, la verdad y la cultura, en enfrentamiento a la ignorancia, la mentira y el mal obrar.

También aborda sucesos cotidianos, en los que transita desde la renta de un apartamento hasta el debate entre lo material y lo espiritual, el interés y los sentimientos, sin dejar de mirarse hacia dentro, hacer examen de conciencia, en el debate entre el ser humano y el artista, como es el caso de Espejo, que da título a esta producción.

Se suman, además, textos ya conocidos como Ciudad Maravilla, dedicado al aniversario 500 de la fundación de La Habana, estrenado el pasado año, y que convertido en hit, ha sido disfrutado por bailadores de Cuba y otras naciones.

A lo anterior se añade, como valor del fonograma, la versatilidad de géneros que aborda: timba, salsa, son, balada, y que dentro de lo popular permite apreciar sus cualidades vocales, amplio registro, timbre melodioso, estilo y fuerza.

Esas cualidades y el sentimiento que muestra interpretando cada tema le distinguen del resto de los líderes vocales de otras agrupaciones cubanas y conforman desde hace siete años el sello musical de 1era Clase.

Contar con la producción musical y los arreglos de Dagoberto González Jr., prestigioso músico cubano, es un lujo que, definitivamente, incide en la calidad de este disco.

Por si fuera poco, la grabación contó con invitados como los pianistas Tony Pérez y Rolando Luna, en el drums Rodney Barreto y Eduardo Ramos, Adonis Panter en las congas, Ariel Tamayo en el timbal, Edgar Martínez en el bongó, Mayquel González, Harol Madrigal y Lázaro A. González, en la trompeta, así como Michel Herrera en el saxo alto y tenor.

Todos con su profesionalismo y talento se integraron al estilo de 1era Clase y a los arreglos, melodías y textos que conforman el disco, generando una sonoridad que impacta de principio a fin.

En las notas de presentación, César “Pupy” Pedroso, Premio Nacional de la Música, quien tuvo dentro de su orquesta al protagonista del fonograma, asevera que “el Noro es un intérprete, dueño de un estilo personal y una creatividad muy propia en sus composiciones, prueba de ello es este disco, donde demuestra una versatilidad interpretativa al abordar distintos géneros… Podemos afirmar con tranquilidad que sigue en buenas manos nuestra música”.

Espejo es una obra discográfica que regala al bailador la madurez artística alcanzada por el Noro y 1era Clase, que se traduce en una sonoridad que impacta, en melodías y tumbaos novedosos, y permite redescubrir el talento y profesionalidad de un joven que sabe interpretar muy bien el género que defiende, centra sus inquietudes en el arte de los sonidos y sigue sorprendiendo con sus resultados.

El disco, grabado en los Estudios Abdala y PM Records, en La Habana, podrá ser adquirido en tiendas online como Spotify, Apple y Deezer. Varios de sus temas son promovidos en plataformas digitales como YouTube.