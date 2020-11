Cuba ante el paso de Eta: Últimas noticias

Eta se está organizando mejor esta mañana, con una rotación evidente en el radar de Gran Caimán dentro de un complejo de tormentas fuertes. Un avión de reconocimiento actualmente en ruta evaluará pronto la fuerza de la tormenta.

#Eta is getting better organized this morning, with rotation evident on Grand Cayman radar within a strong thunderstorm complex. A recon aircraft currently en route will soon assess the strength of the storm. pic.twitter.com/ZNKEML1Xwv

— Levi Cowan (@TropicalTidbits) November 7, 2020