Huracán Zeta toca tierra en Luisiana con fuertes vientos de categoría 2

El huracán Zeta tocó tierra la tarde de este miércoles en el estado de Luisiana (sureste de EE.UU.), con vientos máximos sostenidos de 170 kilómetros por hora.

An Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft

indicates that #Zeta is making landfall near Cocodrie, Louisiana with maximum sustained winds around 110 mph. https://t.co/bDPuXcHB38 pic.twitter.com/nasEYuctx4

