Asociación Internacional de Boxeo elegirá nuevo presidente en diciembre

La Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) elegirá un nuevo presidente en el congreso ordinario de la entidad, previsto del 13 al 14 de diciembre, divulgó este jueves el comité ejecutivo de la institución en sesión online.

Hoy decidimos realizar nuestro próximo Congreso de manera virtual. También optamos por utilizar el sistema técnico LUMI para votar, precisó el marroquí Mohamed Moustahsan, titular interino de la AIBA, ante la disyuntiva impuesta por la epidemia de la COVID-19.

Según el directivo, intentarán aprovechar la experiencia de los integrantes de la institución para conseguir el total éxito de esa cita.

El africano conduce los destinos de la AIBA desde marzo de 2019, cuando sustituyó al uzbeko Gafur Rakhimov, quien debió abandonar el cargo debido a las divergencias de esa organización con el Comité Olímpico Internacional, que privó a la AIBA de organizar los torneos preolímpicos clasificatorios y los juegos de Tokio 2020.

La máxima entidad deportiva del mundo tomó las riendas de la cita japonesa debido a irregularidades económicas, administrativas y arbitrales que atentan contra el buen desarrollo de la competencia.

