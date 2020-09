Envía mensaje desde el hospital joven negro baleado por la policía estadounidense (+ Video)

Jacob Blake, el hombre negro que recibió disparos en la espalda por parte de un oficial de policía blanco en Wisconsin el mes pasado, habló por primera vez desde su cama de hospital en momentos en que las manifestaciones por la justicia racial continuaban sacudiendo las ciudades estadounidenses.

En un video publicado en Twitter, Blake, vestido con una bata de hospital verde, describió sentir un constante dolor después de quedar paralizado de la cintura para abajo.

El baleo del 23 de agosto contra Blake, de 29 años, reavivó las protestas por el racismo y la brutalidad policial que han azotado a Estados Unidos desde mayo, cuando otro hombre negro, George Floyd, murió después de que un oficial de policía de Mineápolis se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos.

Las protestas también han pasado a ser un foco de atención en la campaña del presidente Donald Trump para ser reelegido el 3 de noviembre.

Al inicio de un fin de semana largo por el Día del Trabajo el lunes, la policía de Rochester, Nueva York, utilizó gas lacrimógeno para dispersar a unos 2.000 manifestantes en la cuarta noche de disturbios por la muerte de Daniel Prude, un hombre negro que murió tras una acción policial en marzo.

Nueve personas fueron arrestadas y tres policías fueron tratados en hospitales locales por lesiones sufridas durante los enfrentamientos, dijo el domingo el departamento de policía de Rochester.

Louisville se ha convertido en un punto álgido debido a la indignación por la muerte de Breonna Taylor, una mujer negra de 26 años que falleció en marzo a manos de la policía que irrumpió en su apartamento utilizando una orden de arresto que no requería que se anunciaran.

Los violentos enfrentamientos también sacudieron la ciudad de Portland, Oregon, por centésimo día durante la noche. Los manifestantes arrojaron piedras y bombas incendiarias a la policía, que a su vez utilizó gases lacrimógenos, dejando al menos una persona herida y más de 50 arrestos.

