Cuba reporta 3 casos de COVID-19, ningún fallecido y 2 altas médicas (+ Video)

Al comentar sobra las vacunas que se están desarrollando a nivel mundial para hacer frente a la pandemia, el Dr. Durán comentó que los ensayos clínicos con dos de ellas han presentado resultados positivos si de respuesta inmunológica se trata.

“Es un trabajo conjunto que se viene realizando entre Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos junto a dos casas farmacéuticas. Esta vacuna no ha provocado efectos colaterales y ha dado una respuesta inmune. La misma se encuentra en fase tres y se realizan pruebas en Brasil y Sudáfrica”.

Por otro lado, Rusia está en proceso de ensayo y Cuba también tiene sus candidatos vacunales, precisó el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap). No obstante alertó que no será hasta mediados del próximo año en que esta no tendrá una producción más amplia.