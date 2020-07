La Habana: Consejo de Defensa analiza situación epidemiológica

Este 20 de julio, el encuentro diario del Consejo de Defensa Provincial (CDP) inició con la agradable noticia de no tener casos positivos a la COVID-19 durante dos días consecutivos.

Su presidente, Luis Antonio Torres Iríbar, reflexionó acerca de la necesidad de sostener esos indicadores, obtenidos a partir de la estratificación y de las acciones para llegar a las zonas más vulnerables.

"Esa experiencia debemos mantenerla. Mientras más muestras hagamos, tendremos menos casos en el tiempo. La batalla es sostener los resultados y no parar en la búsqueda y el seguimiento", enfatizó Torres Iríbar.

El presidente del CDP se refirió al pleno del Partido realizado el domingo 19 y lo calificó de "muy buen pleno, donde se debatió con profundidad cuáles indicadores presentan problemas y, sobre todo, cómo se van a resolver".

Igualmente, destacó cuánto significan para la Patria las graduaciones de nuevos médicos, hijos de obreros y de profesionales, que son relevantes para sus familias y también sus comunidades.

Situación en la capital

Según dio a conocer el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, director provincial de Salud, en el día de ayer, 19 de julio, se procesaron un total de dos mil 122 PCR, de ellos, por segundo día consecutivo, no se confirmó ningun caso positivo. Se acumulan 1 379 positivos, en un total de 124 009 PCR procesados, para 1,1 por ciento de confirmación.

La capital tiene una tasa de incidencia de 64,6 por 100 mil habitantes, con siete municipios por encima de la media provincial: Cotorro, Centro Habana, Cerro, Regla, La Habana del Este, La Lisa y La Habana Vieja.

No se vigilan contactos en la comunidad, mientras se mantienen 169 personas en los centros de aislamiento y existen 23 controles de foco abiertos, informó Martínez Blanco.

En el caso de los indicadores establecidos para la COVID-19, se incumple la tasa de incidencia, al incrementarse en 3,14 por 100 000 habitantes. Seis municipios incrementan sus tasas: Cerro, Centro Habana, Diez de Octubre, La Habana del Este, La Lisa y Boyeros. Se cumplen cuatro de los cinco indicadores del índice reproductivo, casos activos, casos positivos con fuente de infección conocida y eventos de transmisión local.

Según se acordó, a partir del martes 21 de julio, se cerrarán los eventos de transmisión local en Cuatro Caminos, Cotorro; Reboledo, en San Miguel del Padrón, comunidades La Lechuga y Matrero, en Arroyo Naranjo. El regreso a la normalidad estará acompañado de una alta vigilancia epidemiológica.

La doctora Yamila de Armas, del Ministerio de Salud Pública, se refirió a un estudio realizado en el hospital Ernesto Che Guevara, de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) e hizo un reconocimiento a las fuerzas constructivas que trabajaron tanto en el rescate de ese centro, así como de los hospitales Salvador Allende y Diez de Octubre.

De Armas explicó la efectividad de la aplicación en enfermos con la COVID-19, procedentes del Centro de Protección a personas con conductas deambulantes, de la combinación de los medicamentos Biopla/Ozono, que permitió no solo su recuperación, sino también lograr que salieran con mucho mejor estado de salud.

El presidente del CDP enfatizó que estos resultados validan el concepto de que en el socialismo no se excluye a nadie, así como la fortaleza, la capacidad y la unidad de una Revolución y su pueblo. Torres Iríbar transmitió el agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que participaron en ese hospital en la atención a esos pacientes, su recuperación y seguimiento.

En el encuentro se evaluó el comportamiento del consumo eléctrico, la atención al personal de la salud en los hoteles, los arribos de viajeros desde el exterior y su traslado a los centros de aislamiento.

A su vez, se analizaron las afectaciones en el suministro de agua en zonas de La Habana Vieja, Cerro, Diez de Octubre y Playa. Se informó sobre obras de mantenimiento en la fuente de abasto de Cosculluela.

El hecho de que durante dos días no hayamos tenido nuevos casos, no quiere decir que no aparezcan otros, alertó el presidente del CDP.

"El exceso de confianza puede ser nuestro mayor enemigo. Tenemos la alta responsabilidad de continuar trabajando por elevar la percepción de riesgo, así como mantener las medidas de distanciamiento físico y social, el uso del nasobuco y la higienización en toda la capital, y las de incremento en zonas de los consejos populares de Los Sitios y Amistad, en Colón; en Pilar-Atarés, en Cerro y Lawton, en Diez de Octubre.

Por otra parte, con la mirada puesta en la preservación de la salud, se orientó intensificar la pesquisa activa en un consejo popular de Centro Habana, donde recientemente se realizó una vigilia nocturna masiva.

Según reiteró el presidente del Consejo de Defensa Provincial, bajo ningún concepto de puede bajar la guardia, las premisas para la victoria son el cumplimiento de las medidas y el distanciamiento físico y social.

(Tomado de Tribuna de La Habana)