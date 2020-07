Cubadebate inicia un nuevo podcast: Las 3 del día

Mira que la gente comenta y comenta, ¿cuál será el tema del día hoy en redes? Que si los memes, que si me gusta, que si me enoja, que si me encanta. Mi gente, hay que estar conectados para saber lo que más se mueve y suena en Cuba y el mundo. Por eso, hoy comenzamos un nuevo proyecto periodístico.

Cada día, sobre las 3 de la tarde, te proponemos Las 3 del día. En la voz de nuestros editores periodistas escucha un podcast resumen con las principales noticias que hemos colgado en nuestro portalweb. Te contaremos cuál es nuestra portada, y las entradas más vistas y comentadas.

Fácil, lo puede escuchar desde su casa, desde una guagua, en un parque, donde se encuentre. Solo conecta sus audífonos y prende estos casi 5 minutos de información. Esto suena así...

Escucha Las 3 del día aquí