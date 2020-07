COVID-19 en el mundo: Por tercera jornada consecutiva, EE.UU. registra  más de 50.000 infecciones

El uso de mascarillas será obligatorio a partir de este domingo en los lugares públicos cubiertos de Irán, según anunció este sábado el presidente Hassan Rouhani, al dar a conocer nuevas medidas para tratar de frenar el nuevo coronavirus.

Este sábado Irán ha registrado un total de 237.878 casos y otras 148 muertes, lo que eleva el número de víctimas en el país a 11.408, dijo la portavoz del Ministerio de Salud, Sima Sadat Lari, en la televisión estatal.

“Los trabajadores públicos no deben atender a las personas que no lleven mascarillas y los empleados que no las llevan deben ser considerados ausentes y enviados a casa”, dijo Rouhani.