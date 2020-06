Luego de 23 años, gemelos se encuentran en Brasil gracias a una fotografía

Bajo la máxima de que la vida resulta más reveladora que el dolor y los sueños, dos hermanos gemelos separados en Brasil desde su nacimiento, que cumplen hoy, se encuentran 23 años después por una fotografía.

Tomaz Maranhão, quien vive en Fortaleza (estado de Ceará (nordeste), y Gabriel Ferreira, que reside en Uberaba (Minas Gerais (sudeste), no conocían el paradero uno del otro, pero una imagen les ayudó a averiguar dónde estaban, según revela el portal de noticias G1.

Ambos cumplieron 23 años este jueves y, después de conversaciones por videollamada, planean verse en persona.

El 25 de junio de 1997, Liduina dio a luz a gemelos idénticos, pero no pudo criarlos. Residentes en una comunidad en las afueras de Fortaleza, ella y su pareja, padre de los dos niños, tomaron entonces la difícil decisión de darlos en adopción después de su nacimiento.

Una foto de Gabriel de niño fue una de las pistas en la búsqueda de su hermano gemelo y, coincidentemente, ambos actúan como fotógrafos. Se encontraron de nuevo a principios de este mes y por ahora se vieron, solo virtualmente.

'No sabíamos qué hacer o qué decirnos. Nos sorprendió el parecido, y confieso que me asustó un poco. Pero fue una mezcla de sentimientos tan grande, que me sentí anestesiado y con una paz interior, un gran alivio, y sorprendido de que ocurriera tan pronto', comentó Gabriel.