Alcaldesa de Seattle a Trump: Haznos seguros a todos, regrésate a tu búnker

Estamos atestiguando una rebelión. Es bello ver la cantidad de protestas y las dimensiones y amplitud de todos los colores, todos los géneros, todas las orientaciones sexuales, todas las etnias e identidades religiosas de Estados Unidos, afirma el doctor Cornel West, profesor en Harvard y Princeton, filósofo y teólogo, y prominente intelectual público afroestadunidense, una de las voces más necesarias y de referencia en esta coyuntura marcada por la ola de protesta antirracista más amplia en medio siglo.

West se define como un intelectual público y promotor de la justicia racial a través de las tradiciones de la iglesia afroestadunidense, la política progresista y el jazz. Es integrante de Democratic Socialists of America; autor de 20 libros, entre los que destacan Race Matters y Democracy Matters: Winning the fight against imperialism, orador electrizante y de larga presencia en las luchas progresistas de las últimas décadas. West ofrece historia, música y un profundo conocimiento de la dinámica política y social de este país.