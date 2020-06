Compañía Marriott deberá cerrar operaciones hoteleras en Cuba por orden de EE.UU.

El Gobierno del presidente Donald Trump ordenó a Marriott International, única compañía estadounidense que administra un hotel en Cuba, el Four Points Sheraton en La Habana, que reduzca sus operaciones hoteleras en la isla, dijo a Reuters una portavoz de la compañía.

Marriott deberá abandonar Cuba antes del 31 de agosto porque el gobierno estadounidense no le renovará los permisos y el operador del hotel Four Points Sheraton recibió un aviso de que su licencia emitida por Washington no se renovaría, dijeron a Reuters.

Marriott es la única operadora norteamericana en el sector turístico de la isla, gracias a una licencia de 2016 durante el gobierno de Barack Obama, quien restableció vínculos diplomáticos con Cuba, interrumpidos en 1961.

Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se reforzó el bloqueo contra el país caribeño, una política que ya tiene seis décadas.

De acuerdo con la agencia de noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también informó a la compañía que “no se le permitiría abrir otros hoteles en Cuba que se hayan estado preparando”.

La firma estadounidense Starwood, absorbida posteriormente por Marriott, comenzó en marzo de 2016 la gestión del hotel Quinta Avenida, convertido en el Four Points Sheraton.

(Con información de PL y Reuters)