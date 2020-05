Crisis económica en tiempos de pandemia: Muchos empleos perdidos en EE.UU no regresarán

Los restaurantes fueron los primeros establecimientos absorbidos por la parálisis súbita que provocó el enemigo microscópico que resetea al mundo, y todo indica que también serán los últimos en salir de la postración. Ese momento llegará demasiado tarde para muchos establecimientos cuya historia ya habrá concluido para cuando exista una vacuna o el miedo de salir quede atrás. Según Acodrés, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, de los 90.000 establecimientos solo el 18 por ciento opera, el 24 por ciento cerró definitivamente y el 58 por ciento resiste cerrado.

El final de un restaurante no solamente se lleva 1,5 millones de empleos en Colombia, según cálculos. También produce una agonía sentimental, un sinsabor, porque en cada una de esas mesas los colombianos tienen muchos de sus mejores recuerdos. ¿Quién no atesora un momento en el que se mezcló un aroma exquisito con una escena inolvidable? Una pedida de mano, un cumpleaños, un aniversario o simplemente ese compartir cotidiano con los seres queridos. “Cuando llegó la pandemia sentí un frío en el pecho. Tuve miedo. Pensé en Picaflor, en Cyrano, en los que no resistieron. Y supe que tenía que darle un revolcón a esto, porque Yanuba ha sobrevivido a todo y no se podría esfumar con el coronavirus”, cuenta Fernando Sáenz, gerente de este familiar restaurante capitalino abierto en 1947.

Hay quienes ya perdieron o están a punto de perder esa lucha de la subsistencia. “Yo no tenía cómo aguantar”, dice el chef Juan Felipe Camacho, dueño de Donjuán y María, en el centro histórico de Cartagena. Pagaba arriendos a precios de las mejores ciudades del mundo, pero con la pandemia el solo canon se lo llevó en dos meses. Esta semana comenzó, en medio del desasosiego, a desmontar para cerrar en definitiva después de 11 años. “Nuestros clientes eran los turistas y sin turistas no hay cómo seguir. Para ser más claro, el turismo para Cartagena es como el petróleo para Colombia, una dependencia total”, asegura.