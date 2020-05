COVID-19: Flashazos internacionales (XXXV)

Sigue la batalla mundial contra la COVID-19 y las agencias y sitios internacionales generando noticias relacionadas. Cubadebate continúa proponiéndoles a sus lectores un resumen de alguna de ellas que considera interesantes en forma de titulares ampliados.

Curiosidades, buenas y malas nuevas, entre otras, son parte de los flashazos que hoy llenan este espacio que dejamos a su disposición con el objetivo de mantenerlos informados y entretenidos, en medio de este confinamiento necesario.

Curiosas

Un alcalde de Perú se hace el muerto en un ataúd para no ser detenido por violar el toque de queda e irse a beber

El alcalde de Tantará, en la región Huancavelica de Perú, ha protagonizado una grotesca noticia en el marco de la pandemia que azota al país, al igual que al resto del mundo. Jaime Rolando Urbina Torres se introdujo en un ataúd, con los ojos cerrados y la mascarilla facial puesta, para evitar ser detenido por la Policía.

El lunes por la noche violó el toque de queda para salir a beber junto con otras personas en un almacén, burlando también la orden de distanciamiento social. Cuando los agentes acudieron, Urbina se introdujo en un féretro fingiendo ser una de las víctimas mortales del covid-19, al igual que hicieron el resto de sus acompañantes.

Pero a pesar de la treta, todo el grupo que se saltó la cuarentena fue finalmente detenido y, al parecer, el alcalde se encontraba ebrio en el momento de su arresto.

Unos niños encuentran dos lingotes de oro entre sábanas viejas mientras jugaban durante el confinamiento en casa de sus abuelos

Durante la pandemia del coronavirus, muchas personas se fueron de las ciudades a sus casas de campo para pasar allí el periodo del confinamiento. Es el caso de una familia francesa, que a mediados de marzo decidió trasladarse a su casa familiar en Vendome, en la región de Centro-Valle de Loira, para pasar la cuarentena sin saber que en el lugar iban a encontrar un verdadero tesoro.

Según contó a BMFTV el subastador Philippe Rouillac, dos hijos de la familia, de unos 10 años de edad, decidieron construir una cabaña para entretenerse. El padre les aconsejó usar sábanas de su abuela que estaban guardadas en una habitación inutilizada, y entre estas, en lugar de las típicas hojas de lavanda que se usaban antiguamente, hallaron dos lingotes de oro de un kilo cada uno que la abuela había comprado en 1967 y después perdido.

Ahora, la familia planea venderlos en una subasta que está prevista para el 16 de junio.

Harley “El Tuerto”, un perro que brinda ayuda y esperanza al personal médico en México

Un perro de la raza pug de tres años colabora en terapia asistida con animales para personal médico que atiende a pacientes con covid-19 en un hospital de la Ciudad de México.

El perro llamado Harley “El Tuerto” apoya con su presencia a médicos y enfermeros con la finalidad de que mantengan un estado de ánimo positivo.

Deportivas

La Lazio 'remplazará' a sus aficionados en las gradas de su estadio por las fotografías que ellos mismos podrán subir

El club italiano S.S. Lazio ha decidido dar la oportunidad a su afición de 'estar presente' en la tribuna del estadio cuando la Serie A se reanude tras el parón a causa de la pandemia de coronavirus.

Este miércoles, el director de comunicación de la Lazio, Stefano De Martino, anunció que se colocarán fotografías de los aficionados en la grada del estadio Olímpico de Roma, donde el equipo juega de local.

De Martino señaló que el club está desarrollando una plataforma donde los interesados podrán registrarse y subir una foto suya, que posteriormente será impresa y colocada en el graderío. Agregó que el proyecto estará en marcha a partir de la siguiente semana.

Desconfinamiento

Grecia comenzará a recibir turistas extranjeros el 1 de julio sin obligar a cuarentena

El Gobierno de Grecia permitirá la llegada de turistas extranjeros a partir del próximo 1 de julio, aunque la temporada turística comenzará el próximo 15 de junio con la reapertura progresiva de los hoteles, según anunció este miércoles el primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis.

Los viajeros que lleguen al país heleno no tendrán que guardar cuarentena, aunque podrán ser sometidos a tests aleatorios de coronavirus a su llegada, y en todo caso tendrán que cumplir con un estricto protocolo de medidas higiénicas durante su estancia.

El mandatario griego informó de esta apertura como parte de un plan de relanzamiento del turismo diseñado por su Ejecutivo, con el que espera salvar un sector clave de la economía nacional, que hasta ahora ha representado entre el 25 % y el 30 % de su Producto Interior Bruto (PIB).

Científicas

La Agencia Federal de Salud de EE.UU. afirma que el coronavirus no se propaga "fácilmente" a través de las superficies y objetos

A medida que la pandemia de coronavirus empezó a propagarse por el mundo, gobiernos y ciudadanos empezaron a implementar todo tipo de medidas para intentar frenar los contagios, entre ellas, el uso de mascarillas, guantes y el lavado de las superficies que podían representar un foco de infección.

No obstante, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) afirman ahora que "el virus no se propaga fácilmente al tocar superficies u objetos" y su forma principal de transmisión es a través del "contacto cercano de persona a persona".

"La COVID-19 es una enfermedad nueva y todavía estamos aprendiendo sobre cómo se propaga. Puede ser posible que el covid-19 se propague de otras maneras, pero no se cree que estas sean las principales formas en que el virus se propaga", reza la publicación en la página web del organismo, señalando como formas no principales de transmisión el contacto con superficies y objetos y el contagio a través de animales.

Revelan un tipo de tejido capaz de neutralizar el coronavirus en un minuto

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana (EE.UU.) ha encontrado una forma de neutralizar el coronavirus utilizando un tipo específico de tejido. El equipo, dirigido por el director del Centro de Medicina e Ingeniería Regenerativa de Indiana, Chandan Sen, reveló que el virus pierde su capacidad de infectar en un minuto, tras entrar en contacto con un tejido electrocéutico.

Sen explica que con el término 'electrocéutico' hacen referencia a la posibilidad de tratar afecciones con electricidad. "Una matriz de baterías de microceldas incrustadas que crea un campo eléctrico y genera de forma inalámbrica un bajo nivel de electricidad en presencia de humedad", precisa el estudio mediante la publicación de la preimpresión en ChemRxiv.

Científicos identifican al tipo de personas potencialmente inmunes al coronavirus

Un grupo de científicos ha encontrado que el organismo de una persona que superó en el 2003 el síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés) contiene anticuerpos capaces de neutralizar el nuevo coronavirus que causa la enfermedad de COVID-19.

La epidemia de SARS, que estalló principios de los 2000 en Asia, fue causada por el virus SARS-CoV. También se originó en China y resulta que los anticuerpos que una vez funcionaron superándolo también son útiles para bloquear a su pariente cercano: el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia actual, encontraron los autores del estudio.

Nuevos casos de COVID-19 en China indican que el virus podría estar cambiando de forma desconocida

En comparación con el brote original en Wuhan, los nuevos casos de COVID-19 detectados en la región noreste de China muestran que el virus se manifiesta allí de manera diferente entre los pacientes, lo que sugiere que el patógeno podría estar cambiando de formas desconocidas y complicando así los esfuerzos para erradicarlo, informó este miércoles Bloomberg.

De acuerdo con el destacado médico chino Qiu Haibo, los nuevos pacientes de las provincias norteñas de Jilin y Heilongjiang parecen portar el virus durante un período de tiempo más largo y tardan más en dar negativo. Aparentemente, tardan entre una y dos semanas más que los de Wuhan en desarrollar síntomas de la infección.

"Este período más largo, durante el cual los pacientes infectados no muestran síntomas, ha creado grupos familiares de infección", señaló Haibo, quien había trabajado en Wuhan y ahora trata a los pacientes en la región norte de China.

Buenas noticias

Lanzan en Nueva York programa piloto de luz ultravioleta para matar la COVID-19 en el transporte público

La agencia encargada del transporte público de la ciudad de Nueva York anunció un programa piloto que utiliza lámparas de luz ultravioleta para matar el covid-19 en autobuses, trenes y estaciones.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) informó en la noche de este martes que utilizará “150 dispositivos móviles de dos cabezales” del emprendimiento PURO Lighting, cuya sede está en Denver, para determinar la eficiencia y la rentabilidad de la tecnología de luz UVC, según un comunicado de prensa.

Se ha demostrado que la UVC, uno de los tres tipos de luz en el espectro ultravioleta, elimina el covid-19 y es más potente contra los virus y bacterias, señaló PURO Lighting. Esta compañía indicó que sus lámparas también cuentan con luz UVA y UVB para el espectro completo de desinfección.

Malas noticias

El PNUD alerta que la pandemia puede hacer retroceder el desarrollo humano por primera vez en 30 años

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) alertó este jueves que la pandemia del coronavirus puede ser más grave aún que la crisis financiera que, entre 2007 y 2009, derrumbó a la economía mundial.

Al presentar el documento en Nueva York, Achim Steiner, administrador del PNUD, explicó que, a pesar de las diferentes crisis que enfrentó el mundo a lo largo de estas tres décadas, el desarrollo humano consiguió avanzar a diferentes ritmos en cada país. "La COVID-19, con su triple impacto en salud, educación e ingresos, puede alterar esta tendencia", señaló.

Una científica de EE.UU. afirma que la despidieron por negarse a "manipular" datos sobre el coronavirus

Una científica estadounidense denunció que fue despedida por su negativa a manipular los datos sobre el nivel de la propagación de coronavirus para apoyar de esta manera la iniciativa de reabrir el estado de Florida, informó este martes Florida Today.

Rebekah Jones afirmó que había desarrollado dos aplicaciones en dos idiomas, así como dos tableros de monitoreo y seis mapas con el fin de crear un modo para seguir en tiempo real la situación de la COVID-19 en Florida. Sin embargo, el pasado 5 de mayo perdió su trabajo y posteriormente fue despedida de su puesto como gerente en los Sistemas de Información Geográfica del Departamento de Salud de Florida. Según señaló al medio CBS12, el motivo de su despido fue que se negó a "cambiar manualmente los datos para conseguir apoyo para el plan de reapertura" del estado, aunque no proporcionó más detalles al respecto.

Otras

La iniciativa conjunta de Apple y Google de rastrear a ciudadanos en EE.UU. para "luchar contra la COVID-19" genera desconfianza

Apple y Google se han propuesto "ayudar a gobiernos y agencias de sanidad a reducir la expansión del virus" y por eso están trabajando de forma conjunta en un sistema de alerta de infección que rastreará a los estadounidenses. Por el momento el sistema solo se implantará en Alabama, Dakota del Norte y Carolina del Sur donde las autoridades usarán la tecnología de los gigantes tecnológicos de rastreo de contactos.

Si una persona se entera de que ha dado positivo por coronavirus, entonces puede indicar en la aplicación que está infectada; de esa forma los 'smartphones' que han estado próximos serán notificados independientemente de si emplean un sistema operativo de Apple o Google. La tecnología utilizará el sistema de conectividad Bluetooth.

Sin embargo, no todos están listos para usar la 'app' para luchar contra la pandemia. Según una encuesta realizada EE.UU., casi tres de cada cinco estadounidenses no pueden o no quieren usar el sistema elaborado por Apple y Google, lo que haría que la aplicación no resultase muy eficaz si no consigue atraer un mínimo de usuarios.