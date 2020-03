COVID–19: Más de 1 700 muertos en España e Italia en 24 horas, 3 000 millones de confinados en el mundo y más medidas extremas

Según recuentos de agencias de prensa con base en reportes oficiales, América Latina reporta unos 13 000 contagios del virus y más de 260 muertos.

Brasil encabeza la lista de contagios, con 3 904 casos positivos, seguido por Chile, con 1 909, y Ecuador, con 1 823 pacientes.

Les siguen Panamá, con 901 pacientes (luego de 115 casos confirmados este sábado); México, con 848, y Argentina, con 745. República Dominicana aparece con 719 pacientes, seguida de Perú, 671, y Colombia, 608.

La lista de casos positivos sigue en Uruguay, con 304; Costa Rica, 295 pacientes, Cuba, 119 confirmados este sábado, y Venezuela, igual número. El registro incluye a 110 casos en Honduras, 81 en Bolivia y 56 en Paraguay. Por su parte, Guatemala presenta 34 y El Salvador 19, mientras que en Nicaragua se han reportado cuatro y en Belice dos.

En Puerto Rico se han registrado 127 casos y dos muertes, según los últimos datos disponibles divulgados este domingo por el Departamento de Salud de la isla.

El Gobierno uruguayo anunció este sábado la primera muerte por COVID-19 en el país. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó en conferencia de prensa que se trata del exministro de la Corte Electoral Rodolfo González Rissotto, de 71 años.

En Brasil, donde aumenta la lista de casos confirmados, el presidente Jair Bolsonaro insiste en que se trata de un problema menor y pasajero y que las medidas drásticas para contenerlo son innecesarias, aun cuando los casos confirmados se acercan a los 4 000 y las muertes superan el centenar.

Bolsonaro afirmó que su respuesta a la enfermedad es similar a la de su colega estadounidense Donald Trump, pero el mandatario brasileño ha ido más allá, al catalogarla como “gripecita” y decir que los gobernadores de los estados cometieron verdaderos crímenes al tomar medidas enérgicas para contener la pandemia.

El mandatario dijo el jueves a los periodistas que, en su opinión, la inmunidad natural de los brasileños protegerá a la nación.

“Hay que estudiar al brasileño. No se contagia de nada. Uno ve a un tipo tirarse de cabeza a la cloaca, ¿cierto? No le pasa nada. Creo que mucha gente ya estaba infectada en Brasil, hace meses o semanas y ya tienen los anticuerpos que ayudan a no proliferarse”, dijo Bolsonaro.

Un video titulado Brasil no puede parar que circuló en redes sociales provocó una respuesta furiosa de la brasileña Monica de Bolle, investigadora sénior del Instituto Peterson de Economía Internacional.

″¿Sabes qué sucederá, Bolsonaro? Brasil SÍ parará. Tu irresponsabilidad provocará miles de muertes evitables”, tuiteó De Bolle el viernes. “Los pulmones destruidos de esta gente, así como los órganos de quienes no podrán recibir atención médica, caerán sobre ti. Adicionalmente, Brasil no te perdonará”.

Los gobernadores de Sao Paulo y Río de Janeiro, los estados más afectados, han prohibido las reuniones públicas, cerrado las escuelas y negocios y exhortado a observar una estricta distancia sana.

Los dos son opositores a Bolsonaro y posibles candidatos a la presidencia en 2022. Adicionalmente, tienen respaldo: 25 de los 27 gobernadores de Brasil firmaron una carta a Bolsonaro en que le piden que adopte medidas estrictas contra el virus.

Perú eximió de responsabilidad penal a los militares y policías que hieran o maten gente mientras patrullan las calles para hacer cumplir la cuarentena nacional obligatoria por el coronavirus, según una ley publicada en la gaceta oficial de la nación sudamericana.

“Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”, establece la ley publicada en el diario oficial El Peruano.

Paraguay extendió dos semanas el confinamiento de la población, una medida similar a la aplicada por países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Brasil aún se resiste, aunque cerró sus fronteras, al igual que otros Estados.

Panamá dejará pasar al crucero Zaandam, con cuatro muertos a bordo y dos enfermos por COVID-19, que continuará su ruta hacia Estados Unidos.