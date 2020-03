Presentan en Sao Paulo el libro: Un Marco Democrático: La Constitución de Cuba de 2019

En la céntrica Casa de Portugal se realizó el lanzamiento del libro Un Marco Democrático. La Constitución de Cuba de 2019 por el Dr. Durval de Noronha Goyos Jr. ante un numeroso público, dentro del cual se encontraban personalidades destacadas de la sociedad paulista.

La presidencia del evento estuvo conformada por el Dr Noronha, autor del libro;

Antonio Dos Ramos, Presidente de la Casa de Portugal; la profesora Regina

Gadelha, coordinadora de postgrado de la Universidad Católica de Sao Paulo,

presidenta del Núcleo de Análisis de Coyuntura Internacional (NACI) y miembro

de la dirección del PCdoB; Aldo Rebelo, ex Ministro de Defensa, Ciencia y

Tecnología y Deportes de los gobiernos de Luis Inácio Lula da Silva y Dilma

Roussef , y ex presidente de la Cámara de Diputados; el Embajador Samuel

Pinheiro Guimaraes, ex viceministro de relaciones exteriores y ministro de

planeamiento estratégico de Lula y Presidente de Mercosur, durante el

gobierno de Dilma; Renato Rabelo, Presidente de la Fundación Mauricio

Grabois y ex presidente del PCdoB ; la profesora Carol Proner Presidenta de la

Asociación de Juristas Democráticos y esposa de Chico Buarque y el

Embajador Pedro Monzón, Cónsul General de Cuba en Sao Paulo.

Todos los miembros de la mesa hicieron uso de la palabra y, sin excepción,

destacaron que la rigurosa obra muestra el valor que otorga Cuba al desarrollo

de una democracia legítima y sin precedentes, al respeto de los derechos

humanos reales, a la dignidad del ciudadano, a la promoción de la justicia

social y a la defensa de la independencia nacional.

Se remarcó el hecho de que este proyecto socialista cubano se había desarrollado con éxito notable, a pesar de la agresividad y el bloqueo sostenidos por Estados Unidos.

Las palabras del Cónsul General de Cuba, compartieron las mismas ideas de

los demás oradores y agregaron elementos sobre la trayectoria del distinguido

autor, así como detalles de su reciente visita a Cuba, durante la cual entregó la

distinción Jorge Amado al renombrado escritor cubano Miguel Barnet, y se

encontró con diversas personalidades cubanas de la esfera de la cultura y de

las ciencias jurídicas.

(Consulado de Cuba en Sao Paulo)