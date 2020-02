Preside Esteban Lazo toma de posesión de las autoridades de Gobierno en La Habana

Con un acto soberano y lleno de solemnidad tomaron posesión este sábado en sus cargos el Gobernador y vicegobernadora de La Habana, durante una ceremonia realizada en la histórica Aula Magna de la Universidad de La Habana, con lo cual se dio cumplimento a lo estipulado en la Constitución de la República.

Después de ser presentados por Roberto Alejandro Cárdenas Santos, presidente del Consejo Electoral Provincial, los resultados de las elecciones de los nuevos cargos que inician sus funciones en la capital cubana, quedó constituido el Gobierno Provincial de La Habana, y cesó de esta manera la Asamblea Provincial del Poder Popular.

"Declaro en posesión de sus cargos al gobernador Reinaldo García Zapata y la vicegobernadora Yanet Hernández Pérez, a quienes felicito e invito a que ocupen sus asientos en la presidencia", expresó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, designado para este acto en La Habana.

La presencia, también, de Luis Antonio Torres Iríbar, integrante del Comité Central y Primer Secretario del Comité Provincial en La Habana, entre otros dirigentes del Partido y el Gobierno, retribuye la confianza del pueblo en la unidad y el apoyo al perfeccionamiento de la estructura de administración del Estado.

“Con mucho honor y modestia revolucionaria, me corresponde pronunciar unas palabras en este acto, en un día histórico para nuestra Patria, pues en todas las provincias, en eventos solemnes y emotivos, se realiza la toma de posesión de los gobernadores y vice gobernadores”. Las palabras de Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, llenan con la solemnidad del acto soberano previsto en la Constitución de la República de Cuba, cada espacio de la histórica Aula Magna de la Universidad de La Habana.

El testimonio vivido en este escenario acentúa la presencia de Fidel en la referencia, al hablarle a los jóvenes universitarios cuando se cumplían los 60 años de su ingreso a la casa de altos estudios, y su convocatoria de “superar los retos de entonces y del futuro y no destruir por nuestro desaliento y torpeza el Socialismo cubano”, recordaba García Zapata.

Destacó que al cesar sus funciones, la Asamblea Provincial del Poder Popular y su Consejo de la Administración, “es justo destacar, el desinterés, entrega, abnegación y mérito prevalecientes en todos sus Delegados y Directivos, que les ha permitido cumplir ese propósito constitucional y lograr alcanzar objetivos primordiales en la atención a los problemas materiales y espirituales del pueblo habanero y vencer en esta perpetua batalla frente al imperialismo”, expresó visiblemente emocionado y subrayó:

“Por esta razón resulta imprescindible el reconocimiento a cuadros y trabajadores de la instancia provincial del Gobierno, que, durante estas casi cinco décadas de labor, se destacaron por su trabajo decisivo, batallador y revolucionario, los cuales merecen todo nuestro respeto y admiración por la obra realizada”.

En su intervención hizo referencia a los retos que impone el recrudecimiento de la política genocida y de criminal bloqueo del gobierno de Estados Unidos, en momentos que resultan imprescindibles para la continuidad de la obra de la Revolución que se inició con las luchas por la independencia de Cuba y culminaron con el legado de una Patria soberana sostenida en las “premisas éticas, la unidad y la continuidad de los principios de la Revolución”, teniendo en cuenta las advertencias y convocatorias de nuestros líderes históricos.

Citó, como legado de la nueva responsabilidad que asumen los Gobernadores y Vicegobernadores, las palabras de Fidel, cuando tomaba posesión del cargo de Primer Ministro, en 1959: “(…) Reafirmar mi respeto por la jerarquía, mi ausencia de ambiciones personales, mi lealtad a los principios, mi firme y profunda convicción democrática. Si desde aquí la puedo servir, lo que me interesa es que la Revolución vaya adelante, lo que me interesa es que el pueblo no resulte defraudado y reciba de nosotros todo lo que espera de nosotros. Buena fe hay aquí de sobra; honradez hay de sobra; decisión para afrontar los problemas hay de sobra también.”

Una sentida ovación coronó el recinto cuando declaraba: “En nombre de los cuadros que asumimos esta tarea histórica del Gobierno de La Habana; reafirmamos hoy nuestra fidelidad al Partido y al legado de nuestro Comandante en Jefe; al compromiso con el pueblo y el futuro de la Patria, a resistir creando y venciendo; a pensar en Cuba, pensando como País, ¡y a darle continuidad a toda la historia legendaria y revolucionaria de la capital de todos los cubanos! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! Por La Habana, ¡lo más grande!"

El Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, refirió en las palabras centrales del acto de posesión de los nuevos cargos en el gobierno, que estos forman parte de un modelo de acción revolucionaria sostenible y al servicio del pueblo.

El dirigente político manifestó que este momento histórico da continuidad al cuerpo legal de la Revolución y se materializan las transformaciones de la estructura del estado en la nueva Carta Magna, refrendada por el pueblo en participación popular.

Torres Iríbar destacó que esta misión requiere del esfuerzo colectivo y la cohesión de todos los factores, en lo fundamental en la base y añadió que es la unidad el principio rector de todo el trabajo del Poder Popular.

Asimismo señaló que se debe informar de la gestión social y administrativa en cada momento a la población y a los encargados de cada misión.

Este paso permite favorecer la autonomia municipal y desarrollar los programas en materia de política social en correspondencia con el actual modelo económico y social y que favorece a la organización nacional en todos los sentidos de la dirección.

Por otra parte, destacó que se trata de un proceso bien complejo que demanda la esencia de cada contenido de forma creadora y más proactiva de los dirigentes, impulsando cada solucioón ante cada problema.

Por último, precisó que solo con el ejemplo personal, la disciplina y el control se puede alcanzar más eficacia en la gestion administrativa de los Órganos del Poder Popular y ponderar así la esencia de la Revolución, el humanismo.

