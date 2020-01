Louis Mikán en un concierto desde “Cero”

Desde los 5 años Louis Mikán es parte del mundo de la música. Ha sido productor de Tania Pantoja, Haila María Mompié, Leoni Torres, Mandy Cantero y muchísimos otros artistas que defienden el género urbano. Este sábado, a las 8 de la noche, en el Cine Yara de la capital, hará un concierto para promocionar su primer álbum como artista en solitario "Cero".

"Queremos aprovechar para mostrar las canciones al público, para empezar a defenderlas, para que las personas puedan ver el trabajo en vivo y sepan más o menos por donde va la cosa". El disco, aunque no ha sido licenciado aún por ninguna casa discográfica cubana, propone la manera de Mikán de ver y asumir la música.

"Nos lanzamos a hacer un disco sin nada. Todo lo que hemos logrado ha sido por el talento y el esfuerzo. En estos momentos tenemos el reconocimiento de otros músicos, del público, pero también de instituciones en las que estamos certificados como la Agencia Cubana del Rap. También estamos evaluados por el Instituto Cubano de la Música”.

Sobre este proyecto musical asegura:

"Luis Mikán es la unión de muchas cabezas, de conocimiento, de cosas que han pasado en mi vida y en la de los que me rodean, porque el producto no puedo decir que lo he creado yo solo. Si no tienes un equipo que te acompaña, si no tienes gente que te apoya y que tienen el mismo pensamiento sostenido sobre lo que se quiere llegar a lograr, las cosas no dan frutos".