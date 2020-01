Béisbol: Suman atletas a la preselección preolímpica y se anuncia la sub-23

AQUÍ LA PRESELECCIÓN PARA EL PANAMERICANO SUB-23 Nombres y Apellidos Provincia Posición Lázaro Ramón Martín Álvarez CAV Receptor Andrys Pérez García MTZ Receptor Loidel Rodríguez Peralta SSP Receptor Daniel Pérez Pérez CFG Jugador de Cuadro Diasmany Palacio Rodríguez SSP Jugador de Cuadro César Prieto Echevarría CFG Jugador de Cuadro Luis Vicente Mateo Terry CFG Jugador de Cuadro Rangel Ramos Pozo MAY Jugador de Cuadro José M. Fonte Frene SSP Jugador de Cuadro Rodolexis Moreno González SSP Jugador de Cuadro Denis Peña Rivero LTU Jugador de Cuadro Juan C. López Rojas VCL Jugador de Cuadro Félix J. Rodríguez García CFG Jardinero Otoniel González Véliz VCL Jardinero Dailer Peña Torres LTU Jardinero Luis E. González Duncan CFG Jardinero Dismani Ortiz Legones SSP Jardinero Yudiel González Torres CAV Jardinero Loidel Chapellí Zulueta CMG Jardinero Yosimar Cousín La Rosa CMG Lanzador Jonathan Carbó Campoalegre IJV Lanzador Adrián Sagarra González SCU Lanzador Yandi Molina Barrios HAB Lanzador Luis M. Rodríguez Pérez IJV Lanzador Luis A. Serpa Socarrás CFG Lanzador Brayan A. Chi Montoya HAB Lanzador Alyanser Álvarez del Sol MAY Lanzador Carlos Font Mustelier SCU Lanzador Frank A. Álvarez Díaz PRI Lanzador Yankiel Maury Gutiérrez SSP Lanzador Uber L. Mejías Rodríguez SCU Lanzador Andy M. Rodríguez Valdez HAB Lanzador Dairon Mena Silot GTM Lanzador Yenier A. Zayas Londres IJV Lanzador Naikel Y. Cruz Zaldívar MTZ Lanzador Carlos L. Espinosa Vidal CMG Lanzador