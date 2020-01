Incendios en Australia: ¿El fin de los koalas? (+Fotos y Video)

Más de 130 focos de incendios aún permanecían activos este sábado en Australia, aunque en la jornada se registró un descenso de las altas temperaturas, lo que es aprovechado para mitigar la propagación de las llamas.

Sin embargo, las autoridades del país señalaron que se prevé que las condiciones climáticas empeoren con temperaturas más elevadas, fuertes vientos y condiciones áridas.

Lo cierto es que los daños provocados por las llamas han dejado a su paso un rastro de destrucción, y una de las especies más afectadas han sido los koalas. Se estima que un 25 % de la especie murió devorada por el fuego y que el 75 % de su hábitat fue destruido.

Los koalas—esos tiernos mamíferos marsupiales pertenecientes a la misma familia de los canguros y wombats, otros animales típicos del país, y que son un símbolo de Australia—ya estaban amenazados antes de que comenzara la temporada de incendios. Pero la catástrofe natural que vive el país desde hace ya dos meses podría llevarlos a la extinción.

Koalas en peligro

Son trepadores y vegetarianos, se alimentan y se hidratan de las hojas de eucalipto de los árboles en los que pasan la mayor parte de su tiempo.

“Son unos pequeños animales muy adorables que parecen osos de peluche. Viven casi siempre en los árboles y cuando bajan de ellos se desplazan con cierta torpeza. Casi no toman agua, de hecho en aborigen la palabra koala significa animal que no bebe”, contó el ingeniero forestal español Adrià Barceló, licenciado en Ciencias Ambientales.

Se estima que viven unos 10 años en estado salvaje y su principal depredador es el dingo, un perro salvaje australiano. Muchos padecen clamidia, una enfermedad de transmisión sexual que también afecta a los seres humanos y que los vuelve vulnerables a otras enfermedades.

“Según la Fundación Australiana del Koala, se calcula que hay unos 100.000 ejemplares silvestres. En la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) el koala está catalogado como una especie vulnerable debido a la pérdida de su hábitat. Pero aún no está en peligro de extinción”, agregó Barceló.

El reducido número se debe a que durante la primera mitad del siglo XX estos mamíferos fueron cazados en forma masiva por el valor de su piel, algo que los llevó al borde de la extinción. Luego las autoridades australianas comenzaron a protegerlos y sus poblaciones se estabilizaron.

El fuego, el mayor enemigo

Los incendios forestales son ahora la principal amenaza para estos marsupiales. Los de esta temporada ya mataron a un 25 % de su población y destruyeron el 75 % de su hábitat, ya que el fuego arrasó la costa este y sur de Australia, donde viven en su mayoría.

En este sentido, una de las mayores pérdidas en cuanto a biodiversidad se registró en la Isla Canguro, ubicada al sur del país y considerada una reserva natural por la cantidad de especies amenazadas que habitan en ella, incluidos los koalas. Hasta ahora se quemó un tercio de su territorio en lo que se consideró como una “tragedia ecológica”.

“Si no se toman las medidas oportunas de protección del hábitat potencial de los koalas, se puede llegar a alcanzar un punto de no retorno, es decir, cuando la naturaleza ya no es capaz de recuperarse por sí misma. Esto podría llevar a la extinción de la especie”, concluyó Barceló.

En Video, rescate de koalas:

Get in loser, vamos a salvar koalas. 🐨 Dos adolescentes rescataron a estos animales del fuego que arde en la isla Canguro en Australia para llevarlos con un cuidador de vida salvaje. pic.twitter.com/XimUv4Kx4N — AJ+ Español (@ajplusespanol) January 10, 2020

(Con información de Sputnik y TeleSur)