Evo Morales anuncia que el MAS elegirá candidato presidencial el 19 de enero

El presidente Constitucional de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo que el Movimiento Al socialismo (MAS) designará candidatura presidencial el próximo 19 de enero, en el marco de una rueda de prensa en Argentina.

"El 19 de enero de 2020, en Buenos Aires, vamos a llevar adelante un encuentro con los dirigentes del MAS-IPSP de los nueve departamentos y de sectores sociales, especialmente del Pacto de Unidad, para elegir a nuestros candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia", indicó Morales.

Asimismo, comunicó que el próximo 22 de enero, día en que concluye su mandato como jefe de Estado, convocará a una masiva movilización en Argentina, "con la autorización del compañero Alberto Fernández, realizaremos una concentración el 22 de enero y daré a conocer mi informe de gestión", agregó.

Durante la reunión con dirigentes del MAS, Morales destacó el nivel de autocrítica de los militantes a pesar de la persecución que padecen por parte del gobierno de facto, "me han expresado que antes se debatía para pedir proyectos, pero no se debatía sobre el fortalecimiento político (...) como siempre ganábamos no teníamos un plan B para afrontar el golpe de Estado", añadió.

"Pedidos de la militancia del MAS-IPSP y organizaciones sociales hoy en reunión: que nuestros asambleístas efectúen una interpelación a ministros responsables del genocidio y que se realice tratamiento de mi carta de renuncia. El 22 de enero termina el mandato de los asambleístas", aseveró el presidente Morales.

El presidente Constitucional del país andino reafirmó que los golpistas pretender proscribir al MAS como fuerza política, "tratar de eliminarnos significa que más del 50 por ciento de la población no participe en las elecciones, eso es antidemocrático. Éste es un partido que ha hecho historia", agregó.

Por su parte la Asamblea Nacional eligió el pasado 21 de diciembre a los 36 vocales con sus respectivos suplentes, donde ocho estarán en cada departamento. Los funcionarios se sumarán al jefe del Tribunal supremo Electoral(TSE), Salvador Romero, designado como encargado del poder electoral por el gobierno de facto de cara a las elecciones generales que serán el próximo año.

