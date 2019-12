Trump destina mayor cantidad de dólares en la historia a presupuesto militar

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó este viernes el presupuesto militar para el año fiscal 2020, que comenzó el 1 de octubre pasado, cuyo monto asciende a 738 mil millones de dólares.

Trump dijo en su cuenta de la red social de Twitter que esta es la mayor cantidad de dinero destinado por Washington para tales fines. "Esto es un récord de todos los tiempos en la historia de nuestro país. Es la mayor cantidad [de dinero] que alguna vez hemos gastado [en la financiación militar]", declaró el mandatario.

I will be signing our 738 Billion Dollar Defense Spending Bill today. It will include 12 weeks Paid Parental Leave, gives our troops a raise, importantly creates the SPACE FORCE, SOUTHERN BORDER WALL FUNDING, repeals “Cadillac Tax” on Health Plans, raises smoking age to 21! BIG!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de diciembre de 2019