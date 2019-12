Nobel Alternativo a líder indígena reconoce lucha por la biodiversidad y la cultura en la Amazonía

El líder indígena yanomami Davi Kopenawa y la organización que cofundó en 2004, la Asociación Hutukara Yanomami, han recibido este miércoles oficialmente en Estocolmo el Premio Nobel Alternativo como reconocimiento a su lucha para proteger los bosques y la biodiversidad de la Amazonía y las tierras y la cultura de los pueblos autóctonos que pueblan el mayor bosque tropical del planeta.

Este galardón distingue así una lucha de más de tres décadas que ganó relevancia después de que los yanomani, una de las etnias más numerosas de Brasil y que pueblan el territorio indígena más grande del mundo, fueran invadidos en 1987 por garimpeiros (buscadores de oro), lo que diezmó una quinta parte de su población en siete años.

La campaña liderada por Kopenawa y la ONG Survival International logró en 1992 la demarcación de más de 96 000 kilómetros cuadrados de la Amazonía, lo que hizo que la situación mejorase “bastante”, pero el del garimpo (minería a bajo escala) es un problema recurrente.

“Aunque los garimpeiros se fueron, el mal, no. Trajeron muchas enfermedades como la malaria o la gripe. Y en 2014 volvieron los invasores. Calculamos que su número ahora es de 25 000 o más”, ha declarado Kopenawa.

Una comisión yanomami viajó en julio a Brasilia a presentar a las autoridades estatales y federales y a la Fundación Nacional del Indio (Funai) un plan de gestión territorial y ambiental redactado por los indígenas para tratar de revertir la situación.

“Pedimos que se retirasen a los garimpeiros. En septiembre y octubre salió la mitad, pero poco después entraron de nuevo: esa es la historia del garimpo”, dijo el líder indígena.

Sobre él, al argumentar la entrega del premio, la fundación sueca Right Livelihood Award destacó que es “uno de los líderes indígenas más respetados de Brasil”, condición que ha adquirido tras décadas de lucha como portavoz de los yanomami, una comunidad que sufre el acoso de los taladores ilegales de árboles en la Amazonía.

El mes pasado, un maderero ilegal mató a tiros a un protector forestal indígena llamado Paulo Paulino Guajajara en la Amazonía.

Este fue el último incidente en una ola de violencia contra los protectores de tierras indígenas desde la elección del presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, el año pasado.

Hace un mes, grupos de derechos humanos advirtieron en una carta abierta que los últimos pueblos indígenas de la Amazonía se enfrentan al “genocidio”, en medio de intensos incendios y crecientes incursiones en sus territorios.

El Consejo Misionero Indígena de Brasil dice que el número de invasiones de territorios indígenas se ha duplicado bajo Bolsonaro, con más de 150 incidentes de este tipo desde enero

Kopenawa aseguró que el apoyo internacional ha sido vital para que los yanomami sobreviviesen al acoso que sufren en Brasil.

“Si ustedes (extranjeros) no llegan a hacer un buen trabajo por nosotros, nuestro pueblo habría muerto, no estaría protegido. Brasil nos presta muy poco apoyo. El pueblo brasileño no valora a mi pueblo, no le interesamos, solo le interesa la minería, el oro, robar tierras o ensuciar ríos”, afirmó.

El premio Right Livelihood fue creado en 1980 por el germano-sueco Jakob von Uexkull, que fue eurodiputado ecologista, tras la negativa de la fundación Nobel a crear un premio para el medio ambiente y el desarrollo.