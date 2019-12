Modric en la entrega del Balón de Oro: Messi es un jugador impresionante, uno de los mejores de todos los tiempos

Leo Messi recibió este lunes su sexto Balón de Oro de manos de Luka Modric. El croata, ganador en 2018, elogió al jugador del Barcelona:

“Ha sido un orgullo poder estar en esta gala y darle el premio a Messi, que se lo merece. Me parece que el último ganador dé el relevo al nuevo vencedor es una práctica estupenda, una muestra de respeto y de convivencia que puede ayudar en el deporte. Somos rivales, pero no enemigos. En el fútbol muchas veces las cosas se llevan al extremo y esta iniciativa puede ayudar a mejorar las cosas. Pasa en otros deportes y me parece bien que esta costumbre se instale en el fútbol”.