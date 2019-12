Pompeo elogió decisión del gobierno de facto de Bolivia de reanudar las relaciones diplomáticas con Israel

Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU. elogió, este lunes, la decisión del gobierno de facto de Bolivia de reanudar las relaciones diplomáticas con Israel.

“Agradecemos la declaración del ministro de Relaciones Exteriores [del gobierno impuesto en Bolivia, Karen] Longaric de que Bolivia trabajará para restablecer los lazos diplomáticos con Israel”, dijo el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, en un mensaje publicado el domingo en su cuenta de la red social Twitter.

We welcome the statement from Foreign Minister Longaric that #Bolivia will work to reestablish diplomatic ties with #Israel and the transitional government’s desire to engage with the world’s democracies as it moves towards free and fair elections.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 2, 2019