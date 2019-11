Donald Trump buscó apoyo público de fiscal general ante juicio político

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien continúa hoy como blanco de una investigación de juicio político, quiso que el fiscal general, William Barr, negara públicamente cualquier infracción del mandatario, según un reporte periodístico.

De acuerdo con un artículo del diario The Washington Post, el gobernante republicano pretendió que Barr celebrara una conferencia de prensa en la cual declarara que Trump no violó las leyes en la llamada telefónica que sostuvo en julio con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El pedido de llevar a cabo la conferencia de prensa se produjo alrededor del 25 de septiembre, cuando el ejecutivo difundió la transcripción de ese diálogo entre los dos presidentes, en el cual Trump instó a su par a investigar al exvicemandatario y candidato presidencial demócrata Joe Biden.

La solicitud de Trump viajó a otros funcionarios de la Casa Blanca y, finalmente, llegó al Departamento de Justicia (DOJ), pero esa comparecencia de Barr nunca llegó a realizarse.

En ese momento, también se daban a conocer detalles de una queja emitida por un denunciante de la comunidad de inteligencia preocupado por los tratos del gobernante con Kiev.

Una portavoz del DOJ expresó entonces que los funcionarios evaluaron la queja y la transcripción de la llamada telefónica, para revisar si se habían violado leyes de financiación de campaña, y determinaron que no hubo infracción de ese tipo.

Sin embargo, el medio señaló que no quedó claro por qué Barr decidió no ir más allá de ese comunicado ni realizar una declaración televisiva para afirmar que el presidente no había incumplido ninguna legislación.

A decir del Post, asesores del mandatario le informaron que Trump habló con algunos de sus asociados sobre la objeción de Barr a dar la conferencia, y el jefe de la Casa Blanca les manifestó que hubiera querido esa declaración pública.

En las últimas semanas, el Departamento de Justicia buscó cierta distancia de la Casa Blanca, particularmente en asuntos relacionados con la creciente controversia sobre los tratos de Trump con Ucrania y la investigación de juicio político suscitada por esas interacciones, apuntó el periódico.

Según el Post, personas cercanas a la administración sostienen que Barr y Trump se mantienen en buenos términos, pero otras también reconocen que el DOJ dio pasos divergentes con la Casa Blanca en un momento particularmente precario para el jefe de Estado.

Cuando el jefe interino de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo en octubre que la ayuda militar a Ucrania se supeditó a una pesquisa sobre Biden, un funcionario del DOJ expresó de inmediato que el departamento no apoyaba esa posición.

Este reporte sobre las pretensiones de Trump con Barr y el distanciamiento del fiscal general se suma al panorama complejo que enfrenta el gobernante a medida que siguen surgiendo revelaciones incriminatorias en su contra en la pesquisa de juicio político.

