Barcelona goleó 3-0 al Eibar y es el único líder de la Liga de España

El Madrid no supo afrontar las bajas en la Isla y volvió a pinchar ante un equipo bermellón que fue mejor y mereció con solvencia la victoria.

Y en la jornada número 9 llegó la primera derrota del Madrid esta temporada. Los blancos salieron derrotados de Son Moix en un malísimo encuentro de los hombres de Zidane que, además de privar a los merengues de sumar los tres puntos, permitió al Barcelona colocarse como líder en solitario en la cabeza. Traumático.

Las bajas hicieron muchísimo daño a un Real Madrid que volvió a mostrar la sensación de los hombres del plan B no muestran el nivel. Ni Isco, ni Odriozola —acabó expulsado—, ni Jovic, ni Vinicius. Todos y cada uno de los jugadores que podían demostrar que merecen un hueco en el once no aparecieron en la Isla, con especial mención al malagueño, del que hablaremos a continuación.

Un solitario gol de Lago Junior a los 7′ de partido fue suficiente para finiquitar a un Madrid que no empezó mal, pero que no supo encajar el golpe y tiró por la borda 83′ de partido y de una Liga a la que ya le ha dado la espalda.