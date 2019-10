Norceca de Voleibol femenino: Cuba adelanta a cuartos de final

La selección de Cuba consiguió su primera victoria al derrotar a Costa Rica 3-0 (25-17, 25-15, 25-16) para concluir tercera en el grupo A y adelantar a la ronda de cuartos de final del Campeonato Continental Norceca Femenino de voleibol, con escenario en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, capital boricua.

El elenco antillano finalizó con record 1-2, los reveses contra Canadá y Puerto Rico en ese orden, y tendrá net por medio mañana al segundo del lote B, República Dominicana, en tanto Canadá (2do-A) a México (3ro-B), según la página web del evento.

Puerto Rico (A) y Estados Unidos (B), líderes de cada agrupación, ganaron un espacio directo a las semifinales del sábado, y descansarán este viernes en tanto esperan por el desenlace de esos choques.

Las anfitrionas doblegaron a las canadienses 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) para clasificar a la eliminatoria olímpica de enero próximo y las estadounidenses, número dos del orbe, a las dominicanas 3-0 (27-25, 25-17, 25-14).

En el juego ante Costa Rica, las cubanas fueron muy superiores en ataques (40-27) y tomaron ventajas también en bloqueos (10-3) y servicios (9-4), y cometieron 14 errores no forzados por 16 las ticas, quienes en su bando perdieron los tres encuentros.

Claudia Tarin fue la máxima anotadora del desafío con 13 puntos (11 ataques-1 bloqueo-1 ace), seguida de Melanies Arcia, que sumó 11 (5-4-2), y Dezirett Madan e Ivy May Vila (ambas con 8). Por las rivales Tamara Espinoza (10) y María Sofía Arroyo (9) encabezaron la ofensiva.

La Tarin, máxima anotadora de las isleñas, explicó que "el equipo se desenvolvió bien ya que veníamos de dos derrotas y había que ganar este juego para avanzar a cuartos de final. Hoy estuvimos más motivadas y pudimos estabilizar el saque, que nos había dado problemas en los juegos previos. Vamos a dar lo mejor de nosotras para lo que falta del torneo".

Tomás Fernández, Director Técnico de Cuba, declaró que "se sacó el triunfo, pero seguimos sin lectura en el bloqueo, la defensa está desubicada porque el bloqueo no se coloca bien. Nos cuesta recuperar el balón, todo lo que tira para atrás el contrario cae. Hoy terminé con el cuadro sub-20 para aprovechar que todas jueguen y mañana haré lo mismo sin importar el rival; hay que prepararse para el cruce final que posiblemente sea México".

Por su parte, José Miguel Briceño, DT Costa Rica, señaló que "las jugadoras están más desenvueltas, se ha visto su avance del primer juego a este, están más cómodas y ya se mira un grupo. En el segundo set Cuba nos dominó en el saque, no se podía resolver a pesar de que la recepción llegó muchas veces perfecta no pudimos contrarrestar el bloqueo alto de Cuba".

Como se ha informado los tres mejores del torneo conseguirán el pasaje al Clasificatorio Olímpico de enero próximo en Santo Domingo, en los que no estarán incluidos Estados Unidos, ya con boleto a los Juegos de Tokio, ni República Dominicana, con plaza para el Final Four de Norceca. Tampoco Cuba, que no toma parte de este ciclo olímpico.

(Tomado de JIT)