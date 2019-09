Saldrá a la luz disco póstumo de Leonard Cohen: “Thanks for the Dance” (+ Video)

No existe otra manera de interpretarlo más que como una gran noticia: antes de fin de año aparecerá Thanks for the Dance, un album póstumo de Leonard Cohen. No se trata de una colección conmemorativa de caras B y descartes, sino una cosecha inesperada de nuevas canciones, emocionantes y vitales, en una pertinente continuación del trabajo final del maestro.

Tras un arduo trabajo de rescate y restauración por parte de su hijo Adam, el 22 de noviembre se publicará el primer disco póstumo de Leonard Cohen, anunció Sony el viernes.

Siete meses después de la muerte de su padre, Adam Cohen se retiró a un garaje reformado, en un patio cerca de la casa de Leonard, para trabajar nuevamente con su padre y permanecer en compañía de su voz.

De su colaboración anterior en You Want It Darker quedaron muestras musicales básicas, a veces poco más que grabaciones de la voz, y fue el propio Leonard quien le pidió a su hijo que completara estos trabajos.

Entre esos invitados se encuentran Javier Mas, laudista español que integró la última banda de Cohen; Beck, Richard Reed Parry (Arcade Fire), el irlandés Damien Rice, la notable cantante canadiense Leslie Feist y Bryce Dessner, de The National.

Además, en el disco aparecerán antiguos colaboradores de Leonard como Jennifer Warnes y Michael Chaves, el productor Daniel Lanois, el coro Cantus Domus de Berlín y el coro Shaar Hashomayim, que ya le dio un clima por demás especial a la canción You Want It Darker. La víspera se difundió una canción de adelanto, The Goal: un Cohen en estado puro.

Cohen murió en noviembre de 2016 a los 82 años, solo semanas después del lanzamiento de su último álbum, You Want It Darker, cuyas letras hablan sobre la muerte, la espiritualidad y su lugar en el universo.

(Con información de Página 12)