Venezolanos protagonizan jornada mundial de protesta contra bloqueo impuesto por EE.UU.

Desde horas tempranas miles de venezolanos se concentran con banderas y carteles en las principales plazas y calles del país en respuesta a la convocatoria del Gran Polo Patriótico (GPP) y el Congreso Bolivariano de los Pueblos, con el objetivo denunciar ante la comunidad internacional las consecuencias del bloqueo financiero, económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra esa nación.

El presidente Nicolás Maduro instó ayer al pueblo a reunirse en todas las plazas Bolívar del país, para firmar un manifiesto contra el titular de la Casa Blanca, rubricas que luego serán entregadas en la Organización de Naciones Unidas.

En esta jornada mundial de protesta, estudiantes, trabajadores del Poder Popular, sectores productivos, las instituciones del Estado y la fuerza militar, marcharán en rechazo al bloqueo de los activos de la República en el exterior y las sanciones contra empresas e individuos estadounidenses o extranjeros que realicen cualquier tipo de transacciones con Venezuela.

Además, se extenderá a las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter para demostrar la dignidad y la fuerza moral del pueblo ante estas medidas unilaterales.

Esta es la segunda ocasión que el pueblo venezolano protagoniza este tipo de protesta, la primera fue en 2015 cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva que señalaba al país como una amenaza inusual y extraordinaria para la nación norteamericana.

En aquel momento se recogieron 13 millones 447 mil 651 firmas a todo lo largo y ancho de la nación.

Más que #NoMoreTrump o #NoMásTrump yo diría #NoMásImperialismo El bloqueo a Venezuela no depende de una sola persona ni ha empezado con Trump. Por desgracia, hay mucha más gente involucrada. Es todo un sistema y, si no luchamos para cambiarlo, seguirá incluso cuando Trump no esté pic.twitter.com/efSopazCjl

— Arantxa Tirado (@aran_tirado) August 10, 2019