Concluyen en Pekín las obras del aeropuerto más grande del mundo (+ Fotos y Video)

China ha terminado de construir este domingo el Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing, ubicado a 46 kilómetros al sur de su capital, que se espera que se convierta en el más transitado del mundo en los próximos años, informa Xinhua.

«Es el centro de transporte integrado más grande del mundo», sostiene Bai Henghong, director del proyecto en la empresa que se ha encargado de construir dicho aeropuerto. «El edificio de la terminal también es el más grande del mundo, construido con una estructura de acero sin junturas», añadió Bai, subrayando que la instalación también cuenta con el primer diseño en el mundo de plataformas dobles de salidas y llegadas.

Según la agencia china, está previsto que 72 millones de pasajeros utilicen este aeropuerto en 2025, cifra que se espera aumente hasta los 100 millones para 2040, lo que lo convertiría al aeropuerto en el más grande del mundo por número de usuarios, superando al Aeropuerto de Atlanta (EE.UU.).

Está previsto que la infraestructura, que ha costado unos 60.000 millones de dólares, empiece a funcionar antes del próximo 30 de septiembre.

Diseñado para aliviar el tráfico del Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital —ubicado al noreste—, se encuentra en fase de pruebas e inspección de instalaciones. Asimismo, estará conectado con el tren de alta velocidad y el metro de la capital china.

