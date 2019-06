Lula confía en pronta excarcelación y recibe apoyo de juristas internacionales

“Todos los días pienso que estoy más cerca de la liberación, porque mi caso no tiene misterio”, escribió Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado hace más de un año, en una carta dirigida el lunes al excanciller brasileño Celso Amorim, uno de los coordinadores de la campaña internacional por la liberación del exmandatario.

Lula afirmó que sus abogados cuentan con pruebas para demostrar su inocencia, y que una de ellas es el apartamento -clave en la acusación por corrupción en su contra-, que “nunca fue mío ni de hecho ni de derecho, y que ni en la construcción ni en la remodelación entró dinero de contratos con Petrobras”.

El expresidente aseguró que esos hechos fueron reconocidos por el exjuez y ministro de Justicia de Bolsonaro, Sergio Moro cuando respondió por el recurso de la defensa. Moro, además, estaba decidido a condenarlo antes de recibir la denuncia de los fiscales, como se ha comprobado posteriormente.

“La denuncia contra mí era tan falsa e inconsistente que, para condenarme, Moro cambió las acusaciones hechas por los fiscales. Me acusaron de haber recibido un inmueble a cambio de favores, pero, como vieron que no era mío, él me condenó diciendo que fue ʻatribuidoʼ a mí”, dijo Lula, condenado a 12 años de prisión.

Moro y los poderes que representa buscaban sacar a Lula de la campaña electoral por la presidencia -que, según los sondeos, ganaría- y favorecer a otro aspirante a la presidencia.

“Si alguien aún tenía una duda sobre de qué lado el juez (Moro) siempre estuvo y cuál era el motivo de perseguirme, la duda acabó cuando él aceptó ser ministro de Justicia de Bolsonaro”.

Lula recordó fue acusado, juzgado y condenado “sin pruebas para no disputar las elecciones. Esta era la única forma en que el otro candidato ganara”.

Los abogados del líder del Partido de los Trabajadores recurrieron al Supremo Tribunal Federal (STF) para que el líder político brasileño tenga un proceso justo que -recalcó él- nunca tuvo en manos de Sergio Moro.

Juristas internacionales piden libertad de Lula

“Lula es un preso político. Tiene que ser liberado y su juicio tiene que ser anulado”, demandó un reconocido grupo de juristas internacionales en una misiva publicada el lunes por el diario francés Le Monde y reproducida por el sitio Lula.com.br, donde también fue divulgada la carta del líder brasileño.

Algunos de los abogados son Bruce Ackerman, John Ackerman, William Bourdon, M. Delmas Marty, Joan Garcés, Baltasar Garzón, Louis Joinet, Wolfgang Chalet, Henri Leclerc, Christophe Marchand, Jean-Pierre Mignard, Philippe Texier y Philippe Weil.

El grupo recordó que en 2018 ya había advertido que el proceso contra el exmandatario brasileño buscaba sacarlo a toda costa de la contienda electoral.

“Esta estrategia fue exitosa, ya que llevó a la elección de Bolsonaro”, dijeron, y señalaron que el entonces juez Moro “condujo el proceso con parcialidad como comandó de hecho la acusación, desafiando las reglas de procedimiento más fundamentales en Brasil”.

Además, Moro “manipuló los mecanismos de la delación premiada, exigió la sustitución de una procuradora que no lo satisfacía, y orientó el trabajo del Ministerio Público y dirigió su estrategia de comunicación”.

Por esa razón, el grupo de juristas solicitó “retirar todas las consecuencias de estas gravísimas irregularidades que condujeron a una condena injusta e ilegal y, en consecuencia, liberar a Lula y anular su condena”.

Hace unas semanas, The Intercept divulgó mensajes, audios y chats personales del ministro Sergio Moro que generaron dudas sobre su imparcialidad en el proceso contra Lula da Silva.

(Con información de Notimex)