Locutor Howard Stern opina que campaña de Trump en 2015 fue por publicidad

El popular y mediático locutor radial Howard Stern aseguró que cree que Donald Trump lanzó en 2015 su candidatura presidencial como un «truco publicitario» para obtener un aumento de salario de parte de NBC News por seguir siendo el anfitrión del programa «The Apprentice».

Stern, quien ha entrevistado a Trump en su programa de radio durante años, dijo a Anderson Cooper, de CNN -en una entrevista que se emitirá esta noche-, que «no hay duda» de que fue un truco publicitario.

El neoyorquino de 65 años le aseguró a Cooper que tiene «información privilegiada» de que Trump comenzó a lanzar rumores de que se postularía para la presidencia como una táctica de relaciones públicas cuando promocionaba su libro de 1987, «The Art of the Deal».

En ese momento Trump «dijo que la idea era de una persona cercana a las relaciones públicas» que le dijo «‘Donald, lo que debes hacer es que lancemos una especie de rumor de que te postulas para presidente'».

«Entonces, de repente, estaba siendo entrevistado» por ese tema y no por el programa, explicó Stern. «Y su libro fue derecho al número uno» de ventas.

De acuerdo al presentador, la campaña se acentuó cuando salido el segundo libro.

Para las elecciones presidenciales de 2016, «las calificaciones de ‘The Apprentice’ fueron, bueno, no fueron lo que eran. NBC no iba a darle un aumento a (Trump). íY cuál es una mejor manera de obtener el interés de NBC! Me postularé para presidente, y voy a tener mucha prensa. Y creo que eso es

lo que pasó», subrayó.

Trump apareció en varias ocasiones en el programa de Stern «The Howard

Stern Show», donde participó en conversaciones crudas y degradantes sobre

mujeres durante muchos años.

Stern manifestó que la presidencia de Trump es «increíble» para él y dice

que no cree que a Trump le guste ser presidente.

El locutor aseguró que Trump le pregunto si asistiría a la Convención

Nacional Republicana y lo apoyaría en 2016.

«Por una fracción de segundo, fui, íte imaginas si estuviera ocurrido?

sería el jefe de la (Comisión Federal de Comunicaciones). Podría estar en la

Corte Suprema. Creo que Donald me hubiera dado cualquier cosa que yo le

hubiera pedido», agregó Stern, quien hace un par de semanas lanzó lanza a la

venta su tercer libro, «Howard Stern Comes Again».

En ese libro reveló que se arrepiente de algunas de las entrevistas

radiales que realizó a lo largo de su carrera, entre ellas, al fallecido

comediante Robin Williams.

El libro, el primero que publicó en más de dos décadas después de «Miss

America», es una recopilación de entrevistas a lo largo de los años con

invitados famosos.

(Con información de ANSA)