Trump insinúa en entrevista con Fox News que autorizó un ataque cibernético contra Rusia

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insinuó el pasado domingo que su Administración llevó a cabo un ataque cibernético contra Rusia durante las elecciones de mitad de período de 2018 en una entrevista con el canal Fox News.

«Bueno, preferiría no hablar de ello, pero puede creerme, todo sucedió y sucedió durante mi Administración«, declaró Trump en respuesta a una pregunta sobre los informes de varios medios estadounidenses —como el del periódico The Wall Street Jornal publicado el pasado febrero— de que el inquilino de la Casa Blanca autorizó personalmente el citado ataque cibernético para evitar la supuesta interferencia rusa en las elecciones.

Asimismo, el mandatario explicó por qué no se había referido hasta ahora sobre este incidente. El mandatario aseguró que a la Inteligencia de EE.UU. «no le gusta que yo hable». «La Inteligencia me dice ‘por favor, no hable de Inteligencia'», afirmó el también magnate.

Además, el presidente de EE.UU. insistió en que estaba llevando a cabo una política severa hacia Moscú: «Nadie ha sido más duro con Rusia que yo».

Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró, citado por RIA Novosti, respecto de estas declaraciones que Moscú «no tiene ni nunca ha tenido nada que ver» con delitos en el ámbito cibernético y recordó que la participación de Estados Unidos en tales prácticas sí está «confirmada» oficialmente.

(Tomado de RT)