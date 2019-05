The Best tendrá otros dos premios en categorías femeninas, anuncia la FIFA

La próxima gala de The Best, que se celebrará el 23 de septiembre en la ciudad italiana de Milán, incluirá la entrega de dos nuevos premios en categorías del fútbol femenino, anunció este lunes la FIFA.

Los nuevos galardones irán a la mejor arquera y al mejor equipo femenino del mundo, y elevan a 11 el total de premios que se entregan en el concurso de The Best.

“La FIFA sabe que Francia organizará una gran Copa del Mundo femenina este año, por lo que no hay un mejor momento para entregar estos nuevos premios”, dijo el subsecretario general de la entidad, Zvonimir Boban.

En la ceremonia 2019 de The Best (The Best FIFA Football Awards 2019), que tendrá como sede el teatro de La Scala de Milán, serán entregados premios en las categorías de Jugador de la FIFA, Jugadora de la FIFA, Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, Guardameta de la FIFA (en ambos sexos), FIFPro World11 Masculino, FIFPro World11 Femenino, Premio Puskás de la FIFA, Premio Fair Play de la FIFA y Premio a la Afición de la FIFA.

(Con información de FIFA)