Messi llega a los 600 goles y el mundo se rinde a sus pies (+ Videos)

Se sabe y se comprueba en cada partido suyo, que Lionel Messi bate récords y rompe marcas día tras día. El mundo del fútbol se rinde a sus pies y existen “hinchas de Messi” que no se fijan en camisetas sino que siguen al argentino sin importarla la casaca que use. Tal es el caso de Gary Lineker y Rio Ferdinand.

Los dos ex futbolistas ingleses enloquecieron con el golazo de tiro libre de Messi que estampó el 3-0 final del Barcelona ante Liverpool por la ida de la semifinal de la Champions League.

En un video que subieron a las redes sociales se ve que se vuelven locos de contentos y gritan como si fuesen dos hinchas culés más. “Reacción cuando @leomessi hace su gol número 600 para @fcbarcelona… ¡Tienes que emocionarte! Pone el volumen arriba”, escribió Ferdinand en Instagram acompañando la filmación de ellos en la cabina.

“¡GUAUU! Simplemente guau. Messi marca su gol número 600 para @FCBarcelona con un tiro libre tan bueno como nunca verás. El pequeño genio desafía la lógica”, se expresó en Twitter por su parte el goleador del Mundial de México 1986.

WOW! Just Wow. Messi scores his 600th goal for @FCBarcelona with as good a freekick as you’ll ever see. The little genius defies logic.🐐🐐

— Gary Lineker (@GaryLineker) 1 de mayo de 2019