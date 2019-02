Polémica en Argentina por documento oficial acusado de “racista y discriminatorio”

El Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina elaboró un documento titulado Leyes Para la Transformación Productiva que contiene un polémico gráfico que generó rechazo masivo en las redes sociales.

En un apartado se muestra como, según datos de esa cartera, un 20 % de los contribuyentes aporta más del 99 % de la recaudación fiscal. Esto no sería más que una estadística, si no fuera porque se decidió representar a ese porcentaje de la población como personas rubias, blancas y bien vestidas sosteniendo a una multitud de personas con pieles más morenas u oscuras. Estas últimas serían las que no pagan los impuestos.

La imagen se comenzó a viralizar a partir de un tuit de un usuario que describió el dibujo como “simplemente increíble”. “Unos pocos rubios trajeados que bancan con su laburo [trabajo] a miles de morochos enojados”, añadió.

Inmediatemente, miles de personas señalaron el carácter racista y discriminatorio del dibujo, que intenta homologar el aspecto físico a determinada situación económica, laboral y fiscal.

Además, hubo usuarios que compararon esta representación con una propaganda de la última dictadura (1976-1983) en la que también se mostraba a personas bien vestidas sufriendo por los costos de producción. Alguno llegó incluso al extremo de encontrar similitudes con un afiche del régimen nazi en Alemania.

Ante la consulta del diario Perfil, voceros del Ministerio de Producción respondieron que se trata de “una presentación interna que tiene una imagen de archivo que refleja que el 99 % de la recaudación lo sostiene el 20 % de los contribuyentes” y que se trata de “una imagen de Internet“.

“Lo importante son los datos de la recaudación y las reformas que tenemos que hacer para que más gente pueda ingresar al sistema”, añadieron.

Sin embargo, detrás del escándalo generado por la imagen, y tal como señalaron los funcionarios, el documento plantea una serie de medidas a tomar luego de que fracasara el intento gubernamental de impulsar una ley de reforma laboral en el Congreso.

Allí se propone condonar deudas empresariales por el incumplimiento de leyes laborales, reducir las indemnizaciones y eliminar multas que sancionan el trabajo no registrado.

En concreto, se plantean cinco leyes que tienen el objetivo de reducir “el costo argentino” tanto “laboral” como en términos de “presión impositiva”. También proponen “desincentivar la litigiosidad laboral”, es decir, los juicios por incumplimiento de las leyes de trabajo.

(Con información de Russia Today)