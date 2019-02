Varios heridos en tiroteo en una fábrica de Estados Unidos

Un hombre armado abrió fuego el viernes por la tarde en un suburbio de Chicago, en el norte de Estados Unidos, dejando varios lesionados, entre ellos cuatro policías, antes de ser arrestado, según medios y autoridades locales.

La policía local de la ciudad de Aurora confirmó el tiroteo en una fábrica, citando en Twitter una situación aún “en progreso”. La localidad confirmó seguidamente en su cuenta de Twitter la detención del tirador.

“Tenemos un incidente con un tirador activo en 641 Archer Av. Esta es una escena activa. Evite el área”, dijeron los funcionarios del gobierno local de Aurora en Twitter.

We have an active shooter incident at 641 Archer Av. This is an active scene. Please avoid the area

— Aurora (IL) Police (@AuroraPoliceIL) 15 de febrero de 2019