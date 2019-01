Conmoción en el fútbol: Cae avión que trasladaba al delantero argentino Emiliano Sala

La aeronave privada levantó vuelo el lunes a las 19:15 desde el aeropuerto Nantes Atlantique de Francia con destino a la ciudad de Cardiff. En el listado de los pasajeros del Piper PA-46 Malibu monomotor figuraba el nombre del goleador Emiliano Sala, pero poco más se sabe sobre el resto de los participantes del vuelo.

Los datos más precisos hablan de “dos personas” a bordo de la aeronave ligera, aunque se desconoce si la información incluye al piloto dentro de ese conteo o si se relaciona a dos pasajeros, además del conductor de la nave. A pesar de la confusa información, la teoría más firme es que sólo estaban el futbolista y el piloto en el vuelo. Sin embargo, no se conocieron el nombre ni precisiones sobre el hombre que estaba a cargo del Piper PA-46.

El avión, que pertenece al dueño del club británico según informó la madre del delantero que brilló en Nantes durante las últimas cuatro temporadas, tiene capacidad para seis pasajeros en total.

“Nantes reza para que Emiliano y los demás pasajeros del avión finalmente se encuentren sanos y salvos”, escribió el club francés en un comunicado.

El vuelo se dirigía a la capital de Gales, pero a una hora de haber iniciado su trayecto se comunicó con la torre de control de la Isla de Guernsey por última vez antes de desaparecer en los radares cerca del faro de Casquets. Pidió permiso para aterrizar de emergencia cuando estaba ubicado a 2 mil 300 pies, pero luego no emitió más mensajes.

El director de búsqueda aérea de Channel Islands, John Fitzgerald, dio sus primeras impresiones de lo ocurrido en una entrevista con el portal So Foot: “Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua, una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora, a menos que tenga alguna protección”.

Este martes, antes del anochecer, la Policía de Guernsey reveló que encontró restos de lo que podría ser la avioneta, aunque no pudo precisarlo. “Durante el curso de la búsqueda de 15 horas, que utilizó múltiples recursos aéreos y marítimos de las Islas del Canal, Reino Unido y Francia, se han visto varios objetos flotantes en el agua. No hemos podido confirmar si alguno de estos son del avión perdido”, describe el escrito.

“No hemos encontrado signos de los que están a bordo. Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia son en esta etapa, desafortunadamente, escasas. Dos aviones y un bote salvavidas todavía están buscando”, finaliza. Minutos después de aquel mensaje, anunciaron la culminación de los trabajos por este día.

El audio que Emiliano Sala les envió a sus amigos desde arriba del avión

Emiliano Sala viajaba rumbo a Cardiff para unirse a los entrenamientos de su nuevo club que iniciarían este martes.

Luego de que su excompañero del Bordeaux de la Ligue 1, Diego Rolán, revelara que el argentino le había enviado un mensaje a sus amigos desde adentro del avión, se filtró el audio de WhatsApp.

El delantero santafesino, que jugó toda su carrera en Francia, le había manifestado el temor por el viaje a sus amigos del Nantes en un almuerzo celebrado el lunes, según contó Nicolas Pallois al sitio 20 Minutos.

Sala ya había estado a bordo de esa aeronave rumbo a Nantes y había padecido el vuelo: “Había sido agitado”, les dijo a sus excompañeros en la comida.

El audio de Sala a sus amigos:

“Hola hermanitos ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y cosas y no termina más, no termina más. Así que nada muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff loco que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con le nuevo equipo a ver qué pasa. Así que… ¿cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo”.

(Con información de Infobae)