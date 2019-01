Ratifica Obrador política no injerencista de México sobre Venezuela

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que México basa su política exterior en el principio de no intervención y por ello se negó a suscribir una carta del Grupo de Lima contra Venezuela.

Las declaraciones las hizo el mandatario en la Ciudad de Juárez poco antes de tomar un avión de regreso a Ciudad de México después de presentar el plan de creación de una zona libre en la frontera norte con Estados Unidos.

López Obrador reafirmó así la posición de su gobierno dentro del Grupo de Lima que ayer decidió no reconocer al presidente Nicolás Maduro quien fue reelecto en el cargo en las últimas elecciones generales y tomará posesión el 10 de este mes.

El mandatario insistió en que ‘vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior. Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos’.

Recordó que desde hace años la política exterior de México se ha conducido por estos principios y así continuará durante su gestión.

La víspera, el subsecretario Maximiliano Reyes pronunció un discurso en Lima sobre el tema venezolano donde aseguró que en esta ocasión no acompañarían al Grupo en su acción contra el presidente bolivariano y lo hacía con una profunda vocación de solidaridad y de apego a los principios rectores de la política exterior establecidos en la Constitución de México.

Dijo que su gobierno promueve firmemente el diálogo con todas las partes involucradas para encontrar la paz y la reconciliación, por lo que reiteramos nuestro rechazo a cualquier iniciativa que pretenda dar cabida a medidas que obstaculicen el diálogo para enfrentar la crisis en Venezuela debido a que estaríamos cerrando un canal de comunicación necesario.

México está convencido, insistió, de que este tipo de acciones, lejos de resolver la situación en el país, abonaría a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. En tal virtud, México no considera apropiada cualquier vía que no dé prioridad al fomento de la paz y del diálogo.

Finalmente ratificó que su país mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela para así poder considerar con interés las propuestas de acción o gestión diplomáticas que las distintas fuerzas políticas y sociales de ese país formulen para facilitar su acercamiento, entendimiento y acuerdo.

(Con información de Prensa Latina)