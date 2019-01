En China, mágico Festival de Hielo y Nieve, uno de los principales del mundo

El Festival de Hielo y Nieve de Harbin (noreste de China), considerado uno de los principales del mundo, inauguró el sábado su trigésimo quinta edición, que se extenderá hasta principios de marzo.

Como cada año, se celebró la prueba de natación en las gélidas aguas del río Songhua, aunque durante los últimos días ya comenzaron algunos de los eventos que rodean al Festival, como la competición de esculturas de hielo, que atrajo a 64 artistas de 12 países que pusieron a prueba su habilidad con un límite de no más de diez bloques de hielo por equipo.

Este año, además, cuenta con un aliciente especial: el vigésimo aniversario de su parque principal, conocido como “Mundo de Hielo y Nieve“, que, para celebrarlo, volverá a presentar algunas de las estructuras más exitosas de las últimas dos décadas.

Esta instalación cubre más de 600,000 metros cuadrados y cuenta con 30 “áreas interactivas”, con destacado protagonismo de los toboganes de hielo de 320 metros de largo, cuyo número se ha doblado este año hasta un total de seis, y se ha desarrollado una aplicación móvil para que los visitantes puedan saber cuándo les toca su turno.

En esta edición, las estructuras tienen forma de famosas edificaciones chinas, con protagonismo destacado también de la arquitectura gótica y de una torre de hielo de 45 metros de altura, aproximadamente como un edificio de 15 pisos.

Aunque su fase de construcción tan solo duró 15 días -se utilizaron 110,000 metros cúbicos de hielo y otros 120,000 de nieve-, los trabajadores del parque aseguraron que en esta ocasión hubo más problemas de lo habitual debido a un clima algo más cálido de lo esperado en esta gélida zona de China.

Pese a esto, las temperaturas seguirán siendo de frío extremo: Harbin recibirá a los turistas que lleguen durante esta semana con máximas de entre 10 y 25 grados y mínimas de entre 7 y -7.

No obstante, el frío de Harbin -que no lo es tanto en los meses más cálidos del año- no detiene a los visitantes, como muestra el hecho de que el único aeropuerto de la ciudad, el de Taiping, batiese su marca de pasajeros en 2018 superando las 20 millones de personas, cifra que prácticamente dobla a la de hace cinco años.

Los organizadores del “Mundo de Hielo y Nieve” apuntan que, en 2018, más de 1.4 millones de turistas visitaron el parque, lo que hizo que la facturación derivada de la venta de entradas ascendiera un 10% hasta 52.4 millones de dólares.

