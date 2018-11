La sonda InSight abre los ojos en Marte y envía primeras fotos

La NASA hizo historia de nuevo el lunes pasado con el exitoso aterrizaje de la sonda InSight en la superficie de Marte. Y ahora ya sabemos cómo se ve su nuevo hogar.

InSight transmitió la primera imagen tomada desde Marte poco después de su aterrizaje.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

— NASAInSight (@NASAInSight) 26 de noviembre de 2018