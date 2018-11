Brasileños que dependen de los médicos cubanos temen quedar huérfanos de atención de salud

Con una barriga de seis meses, Jacqueline Teixera Lopes, de 23 años, aguarda la llegada de la pequeña Pamela en un clima de incertidumbre.

Pobladora de Guaribas, en la zona rural de Anguera (a 155 km de Salvador de Bahía), ella se consulta mensualmente en un puesto de salud de la comunidad, siguiendo un calendario prenatal.

Pero no sabe cómo hará en los próximos meses; la doctora que atiende en el puesto de salud es una de las cuatro cubanas del Programa Más Médicos que atienden en la ciudad y debe dejar Brasil antes del final de este mes, después que Cuba no aceptara las condiciones impuestas por el presidente electo Jair Bolsonaro (PSL) para la renovación del programa.

Para Jacqueline no hay segunda opción. Las cuatro doctoras en las unidades básicas de salud de la ciudad son cubanas, lo que hace de Angueras una de las ciudades brasileñas que quedaran sin médicos en la atención básica con el fin del contrato entre Cuba y Brasil.

Para intentar frenar ese impacto, el gobierno anunció el viernes (16) que abrirá convocatoria para captar médicos que cubran las vacantes que dejarán esos profesionales.

La Confederación Nacional de Municipios afirma que 1478 ciudades tienen solamente médicos cubanos en sus equipos de Más Médicos –aunque pueden tener médicos concursados o convocaos de otros programas.

El Consejo Nacional de Secretarías Municipales de Salud estima en 611 las ciudades que podrían quedar sin ningún equipo médico en la red pública por la ausencia de los cubanos. En Minan Gerais son más o menos 24 en esa situación. Santa Catarina tiene otras 23 dependientes totalmente de los médicos cubanos.

En Bahía tienen 850 médicos cubanos en 311 ciudades. Con su salida, 99 municipios perderán por lo menos el 50% de los médicos de la atención básica de salud.

Otras 11 ciudades bahianas sólo tienen cubanos en la atención básica y podrán quedar sin médicos a partir del próximo año. Además de Anguera, la lista incluye municipios como Nova Soure y Pedro Alexandre, y del oeste de Bahía, como Correntina y Lajedão.

En Anguera, ciudad de 10 mil habitantes, la noticia de la salida de los cubanos preocupó a los moradores. Ellos temen volver al escenario de hace cinco años, cuando los puestos de salud no tenían médicos. En esa época, la mayor parte de los habitantes tenía que enfrentarse hasta una hora de bus para buscar atención en Feira de Santana, a 45 km.

La habitante de la zona rural de Anguera, Sueli Gonçalves, de 52 años, dice depender de las médicas para el tratamiento de su madre, que sufre de diabetes y mal de Alzheimer.

“Ellos van siempre allá en la camilla para acompañar a mi madre. No sé cómo va a ser sin ellas”, afirma Sueli, que criticó a Bolsonaro: “Está haciendo algo equivocado. Pero Dios no “va a dejar que nuestras médicas se vayan”, dice.

Vizinha de Sueli, una ama de casa en Aurelina Oliveira, de 47 años, ella hace tratamiento de hipertensión y recuerda las dificultades por la falta de médicos en la ciudad: “La realidad es que la mayoría de los médicos están en Salvador y no quieren venir aquí”, dice.

La presencia de las doctoras también es fundamental para las gestantes de la ciudad. La ama de casa Simone Lima Ferreira, de 22 años, tuvo un hijo, Samuel, hace sólo siete días y realizó todo el prenatal en el puesto de salud del barrio, en la zona urbana de Anguera.

“La gente no entiende el porqué de que se vayan. Me siento triste porque siempre han sido muy atentos con nosotros”, afirma Simone.

En el 2016, cuando venció el contrato de la primera toma de médicos cubanos que se dirigieron a la ciudad, los residentes hicieron una fiesta de despedida. “Fue un chororô dañado”, recuerda Rogério Brito, 55, coordinador de una radio comunitaria de la ciudad.

De las cuatro médicas que actualmente atienden en la ciudad, dos crearon vínculos familiares en Anguera. Una de ellas se casó con el dueño de un mercadillo.

La secretaria municipal de Salud de Anguera, Karine Ramos, dice que la salida de las profesionales cubanas del Más Médicos dejará la ciudad desasistida. Y cobra celeridad del gobierno federal en la solución del problema: “Sin las médicas, será un impacto terrible”.

La situación es similar en otras pequeñas ciudades del país. Según la OPS (Organización Panamericana de la Salud), el 35% de los médicos cubanos que actúan en Brasil están en municipios en los que el 20% o más de la población vive en situación de extrema pobreza.

Es el caso de Lamarán (a 188 km de Salvador), que tiene el 9º peor PIB (Producto Interno Bruto) per cápita entre los 417 municipios bahianos, tres de los cuatro médicos de allí son cubanos y deben abandonar la ciudad en las próximas semanas.

Ya en Nova Soure, que también queda en el sertão de Bahía, son sólo cuatro médicos -todos cubanos- cuidando la atención básica de la ciudad, que tiene 25 mil habitantes. “Una atención básica fuerte impide que esos pacientes lleguen hasta la media y alta complejidad. Sin médicos en los puestos de salud, pasará a existir una demanda enorme en nuestro hospital que es de pequeño porte “, afirma el secretario de Salud de Nova Soure, Ernesto de la Costa Lima Júnior.

Sin opciones de atención, los habitantes de la ciudad tendrán que desplazarse hasta Ribeira do Pombal, a 50 km: “Es un costo para la ciudad y un riesgo para los pacientes”, afirma.

La distribución de los médicos cubanos apunta también que al menos el 10% de ellos están en regiones de vulnerabilidad, como en el caso del semiárido, Vale do Ribeira (SP), Vale do Jequitinhonha (MG) y Valle del Mucuri (MG). Otros 6,5% están en las cien ciudades con más de 80 mil habitantes que tienen niveles bajos de ingreso per cápita y alta vulnerabilidad social.

En esta lista de grandes centros como Carapicuíba (SP), Belford Roxo (RJ), Cariacica (ES), Vespasiano (MG), Feria de Santana (BA), Caruaru (PE) y Altamira (PA).

Las capitales y regiones metropolitanas también concentran buena parte de los médicos cubanos -16,8%. En São Paulo son 73 cubanos; 45 en Río de Janeiro, 21 en Brasilia y 15 en Fortaleza.

También hay un pequeño porcentaje de médicos cubanos dedicados al cuidado de la población indígena, el 3,5% del total, pero con reflejo inmediato en determinados estados. En Bahía, 17 de las 18 comunidades indígenas son atendidas por los médicos intercambiar y quedarán desasistidas.

El presidente del Consejo Estatal de los Secretarios Municipales de Salud de Bahía, Stela Souza defiende una solución negociada para amenizar el impacto de la salida de los médicos: “Tenemos que encontrar un camino menos doloroso”, afirma.

La decisión del gobierno de Cuba de llamar a sus médicos de vuelta fue atribuida a condicionamientos de Bolsonaro, que cuestionó, entre otros puntos, la calificación de los médicos cubanos y manifestó la intención de modificar el acuerdo, exigiendo revalidación de diplomas y contratación individual.

